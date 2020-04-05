【油價暴瀉】普京強調減產要「合作進行」 暗示美國都要減

▲ 俄羅斯總統普京稱願意減產，但要求美國合作參與。

沙特及俄羅斯石油戰，美國總統特朗普（Donald Trump）從中斡旋，但美國本身亦是重要產油國，卻一直未有明言自己會否減產。俄羅斯試圖把話挑明，稱願就石油問題與美國合作，言下之意就是美國亦要參與減產。

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克里姆林宮發聲明，指願意在石油輸出國組織及盟友（OPEC+）框架內達成協議，同時稱願與非OPEC+成員的美國就此問題合作，強調要平衡市場及減產，共同努力是必要的。

俄通社報道，俄羅斯總統普京出席環球能源局勢會議時稱，對局勢感到擔憂，指石油產量每天可以減產約1000萬桶，或許少一點，也許更多一點，但這應該合作進行。

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沙特雖是美國盟友，但亦向美國施壓，據報沙俄私下齊向美國提出條件，表明除非美國參與，助穩定油價，否則不會減產。《華爾街日報》報道，美國油企對此仍有分歧，減產談判恐會反覆。

新冠疫情下，石油需求下跌，但OPEC+卻遲遲未能就減產達成共識，4月1日起，各產油國已不再受約束。油價大跌，美國有頁岩油企已率先支持不住破產，倘有大油企出事，恐引爆企債危機，火燒連環船。

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記者：林建忠

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