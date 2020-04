【環球市場日程】疫情打散美股 3月通脹料變通縮

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情確診人數不斷加速上升,重燃市場恐慌情緒,美股一周大瀉,道指跌近3%。疫情對美國經濟衝擊預料愈發顯著,繼非農業職位大減、申領失業救濟人數大升後,本周公佈美國最新通脹數據,預料按月轉為通縮;美國消費者信心亦料大跌至7年低位。

環球本周數據 日期 地區 數據及事項 預測數字 上次數字 6/4(一) 沒有重要數據或事項 7/4(二) 美國 2月JOLTS職位空缺 650萬 693.3萬 歐元區 各國財長視像會議討論應對疫情 8/4(三) 沒有重要數據或事項 9/4(四) 石油輸出國組織國家、俄羅斯

料舉行視像會議談判減產 美國 上周首次申領失業救濟人數 500.0萬 664.8萬 2月批發庫存(按月;終值) -0.5% -0.5% 4月密歇根大學消費者信心指數(初值) 75.0 89.1 10/4(五) 耶穌受難節,歐美休市一天 美國 3月消費物價指數(CPI;按年) 1.6% 2.3% 3月CPI(按月) -0.3% 0.1%

美國疫情失控,紐約一州確診人數已超過10萬,消息拖累市場氣氛,美股上周五全線低收超過1.5%。一周計,道指大跌2.7%,至21052點;標指跌2.1%至2488點;納指跌幅亦達1.7%,收報7373點。

美國確診人數不斷上升,白宮更預期疫情死亡人數介乎10萬至24萬,令美股對上一周樂觀憧憬華府救市而反彈之景不再。

投行Nuveen首席投資策略師尼克(Brian Nick)表示,美股上行情景快速消散,而基準情景則在進一步轉差。尼克形容:

「這感覺像我們剛進入,而不是正在走出的局面。我們可以看到背後有光,而並非前面有光。」

(This still feels like something we're heading into, not heading out of. We can see the light behind us, but not ahead of us.)

疫情看來已威脅到美國經濟基本面。美國上周公佈3月就業報告,非農業職位銳減70.1萬個遠遜預期,打破持續逾9年升勢。美國最新失業率亦升至4.4%,回到2017年水平。

更甚者,3月就業報告,相信還未充分反映疫情對美國勞工市場衝擊。美國上周公佈,3月27日一周首次申領失業救濟人數達664.8萬,史無前例。隨住美國疫情進一步急速擴散,美國經濟數據恐怕更會愈來愈差。

美國本周公佈最新通脹數據,按月料會轉為通縮,不排除令消費和投資進一步受壓,使經濟陷入惡性循環。

美國3月消費物價指數(CPI)按月料跌0.3%,會是2015年來最低水平;3月CPI按年亦預料只會增長1.6%,遠遜前月升幅之2.3%。

與此同時,美國本周公佈4月密歇根大學消費者信心指數,料報75,會創2013年來最差表現。消費佔美國經濟三分二,消費者信心跌至7年低可謂響亮警號。

此外,美國聯儲局本周會公佈3月會議紀錄。聯儲局3月在沒有舉行例行議息會下,緊急減息1厘,將聯邦基金利率下限降至0厘,重返金融海嘯後零息水平。美國疫情與經濟最壞時刻未到,市場觀望,聯儲局後續還會怎樣部署和有何救市彈藥。

本周五(4月10日)為耶穌受難節,歐美休市一天。

