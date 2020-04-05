【環球市場日程】疫情打散美股 3月通脹料變通縮

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情確診人數不斷加速上升，重燃市場恐慌情緒，美股一周大瀉，道指跌近3%。疫情對美國經濟衝擊預料愈發顯著，繼非農業職位大減、申領失業救濟人數大升後，本周公佈美國最新通脹數據，預料按月轉為通縮；美國消費者信心亦料大跌至7年低位。

環球本周數據 日期 地區 數據及事項 預測數字 上次數字 6/4（一） 沒有重要數據或事項 7/4（二） 美國 2月JOLTS職位空缺 650萬 693.3萬 歐元區 各國財長視像會議討論應對疫情 8/4（三） 沒有重要數據或事項 9/4（四） 石油輸出國組織國家、俄羅斯

料舉行視像會議談判減產 美國 上周首次申領失業救濟人數 500.0萬 664.8萬 2月批發庫存（按月；終值） -0.5% -0.5% 4月密歇根大學消費者信心指數（初值） 75.0 89.1 10/4（五） 耶穌受難節，歐美休市一天 美國 3月消費物價指數（CPI；按年） 1.6% 2.3% 3月CPI（按月） -0.3% 0.1%

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美國疫情失控，紐約一州確診人數已超過10萬，消息拖累市場氣氛，美股上周五全線低收超過1.5%。一周計，道指大跌2.7%，至21052點；標指跌2.1%至2488點；納指跌幅亦達1.7%，收報7373點。

美國確診人數不斷上升，白宮更預期疫情死亡人數介乎10萬至24萬，令美股對上一周樂觀憧憬華府救市而反彈之景不再。

投行Nuveen首席投資策略師尼克（Brian Nick）表示，美股上行情景快速消散，而基準情景則在進一步轉差。尼克形容：

「這感覺像我們剛進入，而不是正在走出的局面。我們可以看到背後有光，而並非前面有光。」

（This still feels like something we're heading into, not heading out of. We can see the light behind us, but not ahead of us.）

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疫情看來已威脅到美國經濟基本面。美國上周公佈3月就業報告，非農業職位銳減70.1萬個遠遜預期，打破持續逾9年升勢。美國最新失業率亦升至4.4%，回到2017年水平。

更甚者，3月就業報告，相信還未充分反映疫情對美國勞工市場衝擊。美國上周公佈，3月27日一周首次申領失業救濟人數達664.8萬，史無前例。隨住美國疫情進一步急速擴散，美國經濟數據恐怕更會愈來愈差。

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美國本周公佈最新通脹數據，按月料會轉為通縮，不排除令消費和投資進一步受壓，使經濟陷入惡性循環。

美國3月消費物價指數（CPI）按月料跌0.3%，會是2015年來最低水平；3月CPI按年亦預料只會增長1.6%，遠遜前月升幅之2.3%。

與此同時，美國本周公佈4月密歇根大學消費者信心指數，料報75，會創2013年來最差表現。消費佔美國經濟三分二，消費者信心跌至7年低可謂響亮警號。

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此外，美國聯儲局本周會公佈3月會議紀錄。聯儲局3月在沒有舉行例行議息會下，緊急減息1厘，將聯邦基金利率下限降至0厘，重返金融海嘯後零息水平。美國疫情與經濟最壞時刻未到，市場觀望，聯儲局後續還會怎樣部署和有何救市彈藥。

本周五（4月10日）為耶穌受難節，歐美休市一天。

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