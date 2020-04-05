【新冠肺炎】疫市重挫生意　美容業：只封個別行業構成不公

▲ 本港各行業的生意受新冠肺炎疫情影響，自農曆新年以來錄得慘烈跌幅。（資料圖片）

本港各行業的生意受新冠肺炎疫情影響，自農曆新年以來錄得慘烈跌幅。香港化粧品同業協會副會長梁美英認為，港府可考慮統一所有行業全部關閉14日，而非「跟着數據行」，哪邊有問題就突然下令關閉。不然部份行業關閉14日又14日，對該些行業不公平，生意受到重挫。

【新冠肺炎】酒吧明日6時起關閉14天 業界批政府做法不公

梁美英續指，美容業界農曆新年後生意較淡靜，加上疫情影響，生意額跌約一半。雖然3月份生意額回復正常，但隨留學生回港、確診數字再度飆升，生意額即時下跌一半。至於業界未來情況，她認為今個月非常關鍵，需要視乎今個月後表現而定。

金管局中小企紓困措施 促審批「要快又要多」

金管局日前推岀5項紓緩中小企現金流壓力的措施。梁美英表示，現時最重要盡快批出相關的措施。並以「百分百擔保特惠貸款」為例，倘若銀行按慣常的審批時間和程序處理，時間太慢。她建議可督促銀行，於3日至7日內完成審批程序。而政府其他防疫抗疫措施，亦宜加快步伐。

香港化粧品同業協會日前發聲明重申，業界高度注重公共及個人衛生，並抱著專業態度面對工作，不會主動要求停業。又指若有急切停業需要，該會認為政府應承擔責任，對業界作出財政援助及賠償。

【疫市營商】10成信貸擔保最快3日完成批核？中小企商會：細節較預期「鬆動」

從事展覽設計的川設計負責人黎家威表示，生意由1月至今，跌至1成。倘若在沒有裁員、減薪的情況下，勉強仍能維持至年中。他認為金管局推出的措施只能「吊命」。他解釋，展覽業有別於餐飲及零售業，若支援不足以為持一年，公司難避免裁員、倒閉。而現時亦申請「百分百擔保特惠貸款」，希望「盡量借、捱到年尾」。他建議，政府最好有直接現金支援，例如提供免息及最上限為一年的營運資金，供中小企撐過今年。

【疫市營商】出口商頻頻被拖數、棄單 10成信貸擔保幫到忙嗎？

記者：馬意文

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l