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英國謠傳5G基站傳播新冠病毒 官員斥胡説八道

環球社會熱點 18:48 2020/04/05

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全球新冠肺炎疫情嚴峻，英國增至超過4.2萬人確診新冠肺炎，超過4,000名患者死亡。英國有謠言指5G基站會傳播新冠肺炎，更有電信網絡基站遭縱火。英國內閣大臣高文浩（Michael Gove）連忙闢謠，指5G基站傳播新冠肺炎病毒的説法是胡説八道，譴責造謠者。

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英國日前於網上出現謠言，聲稱5G技術會抑制免疫系統及令人更容易感染新冠病毒，更有人指5G技術是某種傳播新冠病毒的方式。其後社交媒體上瘋傳影片，影片顯示英國的伯明翰及默西賽德郡有手機信號基站遭到縱火。

高文浩於每日冠狀病毒簡報會上表示，5G基站傳播新冠肺炎病毒的説法是胡説八道（nonsense），言論相當危險。英國國民保健服務（NHS）醫療總監波伊斯（Stephen Powis）亦指出，這些説法完全是垃圾（utter rubbish）及最糟糕的假新聞（the worst kind of fake news）。

波伊斯指手機網絡對所有民眾都至關重要，緊急服務及醫護工作者也要使用電話網絡，因此對破壞基站的行爲感到憤怒厭惡，及加以譴責。

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有醫學專家亦反駁謠言。雷丁大學細胞微生物學副教授克拉克（Simon Clarke）指，5G無線電波很小，強度遠遠不足以影響免疫系統，民眾不會因而染疫。

布里斯托大學兒科學教授芬恩（Adam Finn）亦表示，新冠肺炎病毒是經人傳人方式傳播，，5G無綫網絡不可能傳播這種病毒。

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英國有謠言指5G基站會傳播新冠肺炎，更有電信網絡基站遭縱火，英國內閣大臣高文浩指有關説法是胡説八道。

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