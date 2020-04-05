【疫市營商】英之傑推車廂消毒488元　吸引車主消毒順道試車

▲ 英之傑集團推出車廂空氣消毒淨化服務及點對點試車服務。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情持續，不少人怕乘搭公共交通易受感染，轉為買私家車。英之傑集團為多個國際汽車品牌的香港總代理，包括Toyota、Lexus、Land Rover及Jaguar，其大中華地區首席營運總裁陳定邦指，集團採取一系列應對措施，包括車廂空氣消毒淨化服務及點對點試車服務，使首季生意比整體汽車銷售市場好，2月的市場份額更有上升。

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英之傑集團與本地消毒公司BioEm（貝達安）合作，提供BioEm車廂空氣消毒淨化服務予各旗下品牌車主。服務採用霧化技術，把BioEm空氣消毒淨化液以霧化噴灑，深入車廂內的每條狹縫，以確保車廂以清潔無菌的狀態下交回車主手中。陳定邦表示，每次價值488元，以吸引車主前來消毒，順道向他們推介新車款，若選購指定新車更免費附送服務5次。

▲ 每輛享用BioEm車廂消毒淨化服務的汽車，亦會得到英之傑360°防疫保護消毒認證。（黃建輝攝）

疫情下港人減少外出，集團故推出點對點試車服務，顧客電話告知心儀車款後，集團會先行消毒車身，再將車輛駕駛到顧客的家或辦公室附近，方便他們試車。如有意購買可致電集團，將派遣員工送文件上門簽署，顧客足不出戶也可完成一系列買車程序。

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記者：朱悅瀅