【油價暴瀉】減產無料到？OPEC+會議押後 沙俄隔空罵戰

▲ 沙特與俄羅斯再生衝突，OPEC+周一會議押後。

美國總統特朗普（Donald Trump）早前聲稱，沙特阿拉伯及俄羅斯就石油生產問題達成協議，令外界憧憬石油戰休戰之際，沙特及俄羅斯再生衝突，原於周一舉行的石油輸出國組織及盟友（OPEC+）會議據報押後至周四舉行。

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減產談判一波三折，特朗普宣稱沙俄將聯手減產喜訊傳出不久，沙特及俄羅斯即隔空交火，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與官員及油企開會時，怪責沙特不願延長減產協議，退出談判並增產。

沙特其後亦還擊，多名大臣連環發聲明，外長法爾汗（Faisal bin Farhan）斥普京言論並非事實（devoid of truth），能源大臣阿卜杜勒阿齊茲（Abdulaziz bin Salman）則斥俄方試圖令外界認為沙特對頁岩油企有惡意。

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兩國就油價暴挫互相指責，令原定本周一舉行的OPEC+視像會議延期。路透社引述消息指，會議或押後至周四，以預留更多時間磋商。消息人士強調氣氛仍正面，但暫未起草任何協議內容，減產數量等細節未定，又稱美國必須參與。

特朗普上周曾在twitter發帖文，稱曾與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）商討，而王儲又曾與普京溝通，特朗普期望兩國一同減產1000萬桶甚至更多。

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惟特朗普言論似乎有所誇大，因沙特及俄羅斯產油量均為約每日1000萬桶，減產1000萬桶，等同要兩國齊削一半產量，減幅相當驚人，言論可信性存疑。

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記者：林建忠

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