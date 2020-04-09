【強積金】積金局：打工仔忌火中取栗 強積金配置宜「隨齡降險」

▲ 積金局籲打工仔宣採取「隨齡降險」的投資策略，意味愈接近退休年齡所選的基金組合亦應偏向較保守。（資料圖片）

強積金顧問公司統計顯示，單計強積金3月份的震盪，已完全抵銷今年首兩個月錄得的投資收益。積金局主席黃友嘉指，在非常時期打工仔更要保持冷靜，更要切忌火中取栗，其特別提醒接近退休人士的強積金配置應「隨齡降險」。

黃友嘉在網誌表示，面對嚴峻逆境，打工仔應一如既往定期檢視及管理自己的強積金投資，更重要是作投資決定前，必須認清不同基金類別的投資風險，並衡量自己距離退休的年期，而將近退休人士更要加倍小心。

積金局數據顯示，不論任何年齡的打工仔都偏好投資於風險水平較高的股票基金和混合資產基金，這兩類基金合共佔強積金總資產約七至八成，因此近月的股市波動相信也對很多打工仔造成影響。即使是年過55歲、臨近退休年齡的打工仔，不少仍然傾向選擇風險和升值潛力較高的基金。

可選擇分期提取、全數保留滾存投資

他提醒，積金局一直建議打工仔採取「隨齡降險」的策略，特別是55歲或以上的打工仔，更加應該採取嚴格的風險管理，切忌「火中取栗」，嘗試捕捉市場短期波動。

其實，即將退休的打工仔，若認為現時市場環境並非理想提取強積金的時機，可以選擇分期提取強積金，或將全數保留在帳戶內繼續滾存投資。若打工仔已屆退休年齡但仍未就自己的強積金作出任何指示，其強積金便會繼續留在計劃內投資。

如打工仔在年滿65歲之後的12個月內未有申請提取強積金，受託人會以書面提醒他們提取強積金的權利，包括全數提取、分期提取或全數保留在帳戶內繼續投資。

他又表示，強積金制度自2000年實施以來，曾面對過不少逆境，仍能穩步增長。過去19年，分別有13年及6年錄得正及負回報。雖在某些年份錄得負回報，但其後表現往往能夠收復失地。

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