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【中國星巴克】瑞幸陸正耀回應：公司跑得太快　涉事高管及員工已停職

金融經濟 17:37 2020/04/05

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瑞幸咖啡董事長陸正耀發微信朋友圈稱，十分自責，將承擔應有責任。

瑞幸咖啡（美：LK）上周自揭財務造假股價重挫，將面臨美國投資者提出的民事索賠。繼首席營銷官（CMO）楊飛後，董事長陸正耀亦作出回應。陸正耀表示，自己感到非常自責，會承擔應有的責任。此外，瑞幸咖啡官方微博聲明稱，對其造成的極惡劣影響，向公眾道歉，且涉事高管及員工現已被停職調查。

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陸正耀於4月5日在微信朋友圈發文指出造成財務造假事件的主要原因，是由於「過去兩年公司跑的太快，引發很多問題，現在狠狠的摔了一跤，作為董事長難辭其咎，將盡力挽回一切損失」。

瑞幸財務造假報告曝光第二天，瑞幸咖啡APP、小程序紛紛「死機」，引發外界對公司已出現運轉不良等問題的猜測。陸正耀也在回應中提及，瑞幸咖啡全國數千家門店及數万名員工仍然正常運轉。

此外，有內地媒體報道，財務造假事件將引發美國證監會SEC及司法部的立案偵查，且或會面臨民事索賠，總計約112億美元，約754億元人民幣。

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盒馬侯毅稱起因於中國投資行業的浮躁和泡沫

而阿里巴巴 （09988） 旗下盒馬鮮生董事長侯毅在陸正耀朋友圈下評論，「今天的問題是中國創投行業普遍的浮躁和泡沫造成的，所以這次事件也是給創投行業上了很好的一課，任何違背零售基本科學規律，希望通過資本拔苗助長，風險是巨大的。」

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