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【iPhone SE】新iPhone SE隨時現身　整理至今傳聞4大重點

科技 17:22 2020/04/05

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新款iPhone SE預料即將面世。

蘋果（Apple）將會突發推出新iPhone的消息不斷，叫等候新機iPhone SE（傳聞名稱包括iPhone 9、iPhone SE2）的果粉焦急難耐。曾有指蘋果官網會於4月4日推出新機，傳言雖然已經落空，但據至今流出市場的資料顯示，今個月內推出細屏幕、主攻較低價格點的新機，機會仍然高漲。重點包括發賣日期、名稱及配置等，以下作簡單整理：

名稱：iPhone SE？

雖然至今新iPhone的名稱仍未公布，但有網上消息就指出，蘋果官網一度透露了新機的名稱將會直接叫iPhone SE。來自Zollo Tech的消息指出，蘋果官網在4月3日出現一款Belkin 4.7吋手機貼，表示是給iPhone 8 / 7及iPhone SE使用，屏幕呎吋關係，這不會是給舊款SE的配備，間接證明4.7吋新iPhone的存在。

蘋果官網該款Belkin手機貼的網頁，現時已移除iPhone SE的字樣。

發布日期：4月15日？

由於蘋果放棄舉辦3月發布會，改為於3月底在網上推出數款新產品，外界一直估計蘋果會突發推出iPhone SE，現時較有力的說法，來自經常披露蘋果消息的YouTuber Jon Prosser，他幾天前 （4月1日）曾指出蘋果內部已決定，在4月15日公布產品，並於4月22日付運。除此之外，亦有來自配件商的情報指出，為新iPhone所定製的機殼，不得早於4月5日發賣，可能亦有玄機。

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價格：399美元起？

早於2月初，已有市場消息指這一款新iPhone的定價會是399美元（約3100港元）起跳，這價位與前代iPhone SE一樣，亦較現時的入門配置iPhone 8便宜。

配置：4.7吋屏幕

其他配置方面，傳聞中新iPhone SE的配置與iPhone 8相似，4.7吋屏幕，配置3GB RAM，最新A13晶片，備有64、128與256 GB三款容量選擇。

責任編輯： 周俊霖

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