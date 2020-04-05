▲ 【美國疫情】美軍醫院船恐染疫 收錯紐約確診病人

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情失控，重災區紐約疫情規模相當整個歐洲國家，紐約醫療系統面臨爆煲。美軍醫院船「安慰號」進駐紐約港支援抗疫，似乎亦未完成熱身。 安慰號醫院船錯誤接收一批新冠肺炎確診患者，但當局堅持疫情在船上爆發風險低。醫院船1,000床位目前也僅僅接收24名紐約病人。

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美軍安慰號醫院船（USNS Comfort）上周開入紐約港在曼哈頓泊岸，負責接受紐約市非新冠肺炎病人，以減輕當地醫院日常工作壓力。

不過，這套流程很快就出錯。美國官員向Fox News透露，安慰號醫院船上周五錯誤接收「少於5名」新冠肺炎確診病人，將他們帶到船上。

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儘管所有分派至安慰號醫院船病人，都需要接受新型冠狀病毒測試，但據悉，今次事件一批病人，登船時只填寫了問卷和經過探熱，但病毒測試結果還未出爐。他們登船數小時後才知悉確診新冠肺炎，再獲安排離船。

官員堅持，安慰號醫院船船員受新冠病毒傳染風險低，因為醫院船接收病人時已做好隔離措施。

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官員亦解釋，這也是安慰號醫院船不想太快填滿船上1,000床位的原因，因為疫情抗散至船上風險會「很高」。

美國傳媒報道，安慰號醫院船截至周六（4月4日）僅僅接收了非新冠肺炎24名病人。醫院船上周一（3月30日）已停靠紐約港。紐約市目前確診新冠肺炎人數超過6萬。

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