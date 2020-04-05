意大利鞋王Sergio Rossi確診病逝 時尚界首例

▲ 意大利鞋王Sergio Rossi新冠肺炎確診病逝 時尚界首例

歐洲的新冠肺炎疫情嚴峻，意大利更爲歐洲疫情重災區。意大利鞋王、著名鞋履品牌創辦人Sergio Rossi確診新冠肺炎病逝，享壽84歲，為全球首位確診新冠肺炎病逝的時尚界名人。

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美國有綫新聞網絡（CNN）報道，醫院消息人士證實，Sergio Rossi因新冠肺炎引起的併發症，於意大利北部城市切塞納（Cesena）的Maurizio Bufalini醫院病逝。

Sergio Rossi品牌的行政總裁休托（Riccardo Sciutto）亦於社交媒體作悼念，並向Sergio Rossi致敬。休托形容Sergio Rossi是一位大師，更表示他的願景將繼續成為品牌日後發展的方向。

▲ 意大利鞋王、著名鞋履品牌創辦人Sergio Rossi確診新冠肺炎病逝，享壽84歲，為全球首位確診病逝的時尚界名人。

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Sergio Rossi 1935年於意大利出生，1951年在博洛尼亞開設首家鞋店，於1968年創辦同名的鞋履品牌。意大利導演費里尼（Federico Fellini）於1960年拍攝的電影《La Dolce Vita》（編按：港譯《露滴牡丹開》）時，女演員安妮達愛寶（Anita Ekberg）穿上Sergio Rossi的鞋履出鏡，令品牌聲名大噪。

Sergio Rossi品牌的每雙鞋都由工匠人手製作，經過120道工序和最少14小時才可製成，因手工精細及設計高貴大方，而深受美國女歌手Rihanna、Ariana Grande及Taylor Swift等名人的喜愛。

另外，Sergio Rossi品牌早於今年3月宣布，捐贈出10萬歐元（約83.8萬港元）用作對抗新冠肺炎疫情，更承諾將全數網上銷售額捐出。

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