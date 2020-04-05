  • 18°C
香港時間 : 2020405日 (日) 17:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

意大利鞋王Sergio Rossi確診病逝 時尚界首例

環球社會熱點 17:28 2020/04/05

分享：

意大利鞋王Sergio Rossi新冠肺炎確診病逝 時尚界首例

歐洲的新冠肺炎疫情嚴峻，意大利更爲歐洲疫情重災區。意大利鞋王、著名鞋履品牌創辦人Sergio Rossi確診新冠肺炎病逝，享壽84歲，為全球首位確診新冠肺炎病逝的時尚界名人。

【美國疫情】紐約轟華府「無人理」謝中國供呼吸機

【美國疫情】特朗普或親自試藥 讚抗瘧疾藥為天堂禮物

美國有綫新聞網絡（CNN）報道，醫院消息人士證實，Sergio Rossi因新冠肺炎引起的併發症，於意大利北部城市切塞納（Cesena）的Maurizio Bufalini醫院病逝。

Sergio Rossi品牌的行政總裁休托（Riccardo Sciutto）亦於社交媒體作悼念，並向Sergio Rossi致敬。休托形容Sergio Rossi是一位大師，更表示他的願景將繼續成為品牌日後發展的方向。

意大利鞋王、著名鞋履品牌創辦人Sergio Rossi確診新冠肺炎病逝，享壽84歲，為全球首位確診病逝的時尚界名人。

【美國疫情】特朗普欲體育比賽8-9月恢復 美媒指妙想天開

【美國疫情】「去打仗」特朗普調1000美軍進駐紐約

Sergio Rossi 1935年於意大利出生，1951年在博洛尼亞開設首家鞋店，於1968年創辦同名的鞋履品牌。意大利導演費里尼（Federico Fellini）於1960年拍攝的電影《La Dolce Vita》（編按：港譯《露滴牡丹開》）時，女演員安妮達愛寶（Anita Ekberg）穿上Sergio Rossi的鞋履出鏡，令品牌聲名大噪。

Sergio Rossi品牌的每雙鞋都由工匠人手製作，經過120道工序和最少14小時才可製成，因手工精細及設計高貴大方，而深受美國女歌手Rihanna、Ariana Grande及Taylor Swift等名人的喜愛。

另外，Sergio Rossi品牌早於今年3月宣布，捐贈出10萬歐元（約83.8萬港元）用作對抗新冠肺炎疫情，更承諾將全數網上銷售額捐出。

【印度疫情】印度夫婦為龍鳳胎起名為「新冠病毒」

【新冠疫情】世衛：過早取消隔離 經濟影響恐更深遠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

傳染病 疫情 名人隕歿 歐洲 意大利 時尚 設計師 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【美國疫情】特朗普或親自試藥 讚抗瘧疾藥為天堂禮物

下一篇文章

【歐洲疫情分佈圖】西班牙死亡人數逼近1.2萬 全球第2高

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】無良商人7倍價錢售口罩 當局充公20萬個分醫院
【美國疫情】無良商人7倍價錢售口罩 當局充公20萬個分醫院
【口罩短缺】3M口罩被指寧賣外國不救國 特朗普警告有代價
【口罩短缺】3M口罩被指寧賣外國不救國 特朗普警告有代價
新型冠狀肺炎全球疫情（04月05日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月05日 時間17:00）
美國「截劫」20萬口罩 德國斥：現代海盜
美國「截劫」20萬口罩 德國斥：現代海盜
【新冠疫情】世衛改口 稱按香港經驗戴口罩似乎有用
【新冠疫情】世衛改口 稱按香港經驗戴口罩似乎有用
【美國疫情分佈圖】確診破30萬日增3萬 死亡衝1萬
【美國疫情分佈圖】確診破30萬日增3萬 死亡衝1萬