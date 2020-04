【美國疫情】特朗普欲體育比賽8至9月恢復 美媒指妙想天開

▲ 新冠病毒疫情肆虐美國之際,特朗普希望在8月或9月恢復體育賽事。

新冠病毒疫情繼續擴散,美國確診人數正以每日逾3萬宗速度暴增,惟總統特朗普(Donald Trump)急於恢復體育賽事,稱希望在8月或9月份讓觀眾重返運動場。樂觀地看,就算屆時疫情受控,但重啟體育賽事等同放任成千上萬人聚集,疫情很難不再次失控,特朗普願望很難成真。有傳媒形容特朗普主意妙想天開(magical thinking)。

特朗普在白宮記者會上指,大家都希望復賽,直言:「他們希望回歸,他們必須回歸(They want to get back; they have to get back)」。他稱不能確認具體時間,但顯然是愈快愈好。

體育頻道ESPN報道,特朗普與美式足球聯盟(NFL)主席古德爾(Roger Goodell)等各大賽會高層舉行電話會議時,曾稱希望在夏末秋初,即8月或9月重啟賽事,讓觀眾返回賽場。

以新冠病毒的傳染性,專家普遍認為夏季期間會繼續蔓延,要全面復賽,先決條件是疫情真正告一段落。特朗普稱8月復賽,有傳媒形容是妙想天開。

據報體育界對此亦抱有疑問,NBA總裁施華(Adam Silver)在會議中指出,恢復賽事前,須獲公共衛生官員全面許可(all clear)。

NFL首席醫療官西爾斯(Allen Sills)早前表示,每當一個人確診,所有曾與感染者接觸的人都要隔離。他直言目前並非考慮重啟賽事的時候,斷言接下來一段長時間都會有感染個案。

