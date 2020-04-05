【美國疫情】特朗普欲體育比賽8至9月恢復 美媒指妙想天開

▲ 新冠病毒疫情肆虐美國之際，特朗普希望在8月或9月恢復體育賽事。

新冠病毒疫情繼續擴散，美國確診人數正以每日逾3萬宗速度暴增，惟總統特朗普（Donald Trump）急於恢復體育賽事，稱希望在8月或9月份讓觀眾重返運動場。樂觀地看，就算屆時疫情受控，但重啟體育賽事等同放任成千上萬人聚集，疫情很難不再次失控，特朗普願望很難成真。有傳媒形容特朗普主意妙想天開（magical thinking）。

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特朗普在白宮記者會上指，大家都希望復賽，直言：「他們希望回歸，他們必須回歸（They want to get back； they have to get back）」。他稱不能確認具體時間，但顯然是愈快愈好。

體育頻道ESPN報道，特朗普與美式足球聯盟（NFL）主席古德爾（Roger Goodell）等各大賽會高層舉行電話會議時，曾稱希望在夏末秋初，即8月或9月重啟賽事，讓觀眾返回賽場。

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以新冠病毒的傳染性，專家普遍認為夏季期間會繼續蔓延，要全面復賽，先決條件是疫情真正告一段落。特朗普稱8月復賽，有傳媒形容是妙想天開。

據報體育界對此亦抱有疑問，NBA總裁施華（Adam Silver）在會議中指出，恢復賽事前，須獲公共衛生官員全面許可（all clear）。

NFL首席醫療官西爾斯（Allen Sills）早前表示，每當一個人確診，所有曾與感染者接觸的人都要隔離。他直言目前並非考慮重啟賽事的時候，斷言接下來一段長時間都會有感染個案。

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