【恒指道指】道指11年黃金比率圖曝光　恒指跟唔跟道指跌？

▲ 道指長達多年的年市，累積升幅達23098點，以黃金比率計，現時跌幅僅累積升幅的50%。

道指自2月24日急瀉，由29000點水平急跌到18213點，跌幅約10000點，平均每日波幅約1000點，影響恒指夜期亦跟隨動盪，不過，道指有個橫跨11年的黃金比率圖顯示，道指今次個初步低位已現，恒指有望力守23000關水平。

美股經歷多年牛市，以道指2009年3月低見6469點，至2020年2月12日高見29568點見頂計，累升23098點，以黃金比率計，升幅回調50%，支持位落在18019點，與3月23日低位18213點相若，道指其後反彈至21000至22000點水平，重上升幅回調38.2%的關口，即20744點。

不過，道指走勢仍維持波動，若再有深度調整，再低一關落在15293點，即黃金比率量度跌幅的第四關，在升幅回調的61.8%水平，支持位在15293點。距現時水平相距5759點。

至於道指急挫時，夜期跟隨波動，到翌日恒生指數的走勢，在同期道指18次下跌之中，恒指翌日跟隨下跌的，有11次，反映港股亦傾向跟隨外圍變化，而在11次跟隨下跌的統計中，僅有3次跌幅超過道指，即外圍跌勢即使傳來港股，恒指跌幅亦會較少。

日期 道指變幅 恒指翌日變幅 1/4 -4.4% +0.8% 31/3 -1.8% -2.2% 27/3 -4.1% -1.3% 23/3 -3.0% +4.5% 20/3 -4.6% -4.9% 18/3 -6.3% -2.6% 16/3 -12.9% +0.9% 12/3 -10.0% -1.1% 11/3 -5.9% -3.7% 9/3 -7.8% +1.4% 6/3 -1.0% -4.2% 5/3 -3.6% -2.3% 3/3 -2.9% -0.2% 28/2 -1.4% +0.6% 27/2 -4.4% -2.4% 26/2 -0.5% +0.3% 25/2 -3.2% -0.7% 24/2 -3.6% +0.3% 註：恒指翌日走勢與道指同一方向，以橙色地顯示

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