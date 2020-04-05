【恒指道指】道指11年黃金比率圖曝光　恒指跟唔跟道指跌？

下一篇文章
【滙豐不派息】滙豐小股東聯盟已集3000萬股 「新股女王」鍾絳虹：支持以股代息
道指自2月24日急瀉，由29000點水平急跌到18213點，跌幅約10000點，平均每日波幅約1000點，影響恒指夜期亦跟隨動盪，不過，道指有個橫跨11年的黃金比率圖顯示，道指今次個初步低位已現，恒指有望力守23000關水平。
美股經歷多年牛市，以道指2009年3月低見6469點，至2020年2月12日高見29568點見頂計，累升23098點，以黃金比率計，升幅回調50%，支持位落在18019點，與3月23日低位18213點相若，道指其後反彈至21000至22000點水平，重上升幅回調38.2%的關口，即20744點。
不過，道指走勢仍維持波動，若再有深度調整，再低一關落在15293點，即黃金比率量度跌幅的第四關，在升幅回調的61.8%水平，支持位在15293點。距現時水平相距5759點。
至於道指急挫時，夜期跟隨波動，到翌日恒生指數的走勢，在同期道指18次下跌之中，恒指翌日跟隨下跌的，有11次，反映港股亦傾向跟隨外圍變化，而在11次跟隨下跌的統計中，僅有3次跌幅超過道指，即外圍跌勢即使傳來港股，恒指跌幅亦會較少。
|日期
|道指變幅
|恒指翌日變幅
|1/4
|-4.4%
|+0.8%
|31/3
|-1.8%
|-2.2%
|27/3
|-4.1%
|-1.3%
|23/3
|-3.0%
|+4.5%
|20/3
|-4.6%
|-4.9%
|18/3
|-6.3%
|-2.6%
|16/3
|-12.9%
|+0.9%
|12/3
|-10.0%
|-1.1%
|11/3
|-5.9%
|-3.7%
|9/3
|-7.8%
|+1.4%
|6/3
|-1.0%
|-4.2%
|5/3
|-3.6%
|-2.3%
|3/3
|-2.9%
|-0.2%
|28/2
|-1.4%
|+0.6%
|27/2
|-4.4%
|-2.4%
|26/2
|-0.5%
|+0.3%
|25/2
|-3.2%
|-0.7%
|24/2
|-3.6%
|+0.3%
|註：恒指翌日走勢與道指同一方向，以橙色地顯示
相關文章：