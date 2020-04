【美國疫情】「去打仗」特朗普調1000美軍進駐紐約

▲ 【新冠肺炎美國疫情】特朗普調1000美軍進駐紐約「去打仗」

美國疫情失控,確診人數逾30萬佔全球四分一,重災區紐約醫院系統瀕臨崩潰。美國總統特朗普宣佈,調動1,000美軍醫療兵前往紐約市,支援抗擊新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)疫情。特朗普明言,進駐紐約市美軍人員是「去打仗」。特朗普警告,美國疫情未來一周形勢會更加嚴峻,更加難捱。

特朗普周六(4日)在白宮表示,會加入投入美軍到抗疫之戰。特朗普早前已動員紐約州、加州及華盛頓州國民警衛軍,現在增派1,000醫療兵到美國疫情中心紐約市,並可能指示美軍進一步支援紐約州醫療系統抗疫。

特朗普不諱言,美軍到紐約市是去參戰:

「他們要去打仗。他們要去打一場,他們從未受訓準備的仗。」

(They're going into war. They're going into a battle that they've never really trained for.)

紐約州周六新增死亡人數破紀錄,激增630人至3,565死。至少2,624名死者來自紐約市。美國疫情死亡人數亦已超過8,500人,全球第三僅次意大利、西班牙。

紐約:美國疫情爆心 紐約市 紐約州 美國 確診 逾6.3萬

(佔紐約州55%) 逾11.4萬

(佔美國36%) 約31.24萬 死亡 2,624

(佔紐約州74%) 3,565

(佔美國42%) 8,502 截至香港時間4月4日下午 資料來源:Johns Hopkins CSSE

特朗普警告,美國疫情未來一周情況或會更為艱難:「不幸地會有很多人死。」(There will be a lot of death, unfortunately.)

白宮早前評估,即使華府推出防治措施,美國疫情死亡人數亦會高達10萬至24萬人。

紐約州州長科莫(Andrew Cuomo)周六亦警告,紐約州距離疫情高峰期只有7天,屆時會有更大量人確診入院和死亡,而紐約「並未做好準備」。

