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【美國疫情】「去打仗」特朗普調1000美軍進駐紐約

環球社會熱點 16:08 2020/04/05

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【新冠肺炎美國疫情】特朗普調1000美軍進駐紐約「去打仗」

美國疫情失控，確診人數逾30萬佔全球四分一，重災區紐約醫院系統瀕臨崩潰。美國總統特朗普宣佈，調動1,000美軍醫療兵前往紐約市，支援抗擊新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情。特朗普明言，進駐紐約市美軍人員是「去打仗」。特朗普警告，美國疫情未來一周形勢會更加嚴峻，更加難捱。

紐約轟華府「無人理」謝中國供呼吸機

【美國疫情分佈】確診日增3萬 死亡衝1萬

特朗普周六（4日）在白宮表示，會加入投入美軍到抗疫之戰。特朗普早前已動員紐約州、加州及華盛頓州國民警衛軍，現在增派1,000醫療兵到美國疫情中心紐約市，並可能指示美軍進一步支援紐約州醫療系統抗疫。

特朗普不諱言，美軍到紐約市是去參戰：

「他們要去打仗。他們要去打一場，他們從未受訓準備的仗。」

（They're going into war. They're going into a battle that they've never really trained for.）

特朗普或親自試藥 讚抗瘧疾藥為天堂禮物

美國「截劫」20萬口罩 德國斥：現代海盜

紐約州周六新增死亡人數破紀錄，激增630人至3,565死。至少2,624名死者來自紐約市。美國疫情死亡人數亦已超過8,500人，全球第三僅次意大利、西班牙。

紐約：美國疫情爆心
  紐約市 紐約州 美國
確診 逾6.3萬
（佔紐約州55%）		 逾11.4萬
（佔美國36%）		 約31.24萬
死亡 2,624
（佔紐約州74%）		 3,565
（佔美國42%）		 8,502
截至香港時間4月4日下午
資料來源：Johns Hopkins CSSE

華府首席傳染病專家：不明白為何不全國禁足

3M反駁特朗普 美國禁口罩出口會招報復

特朗普警告，美國疫情未來一周情況或會更為艱難：「不幸地會有很多人死。」（There will be a lot of death, unfortunately.）

白宮早前評估，即使華府推出防治措施，美國疫情死亡人數亦會高達10萬至24萬人。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）周六亦警告，紐約州距離疫情高峰期只有7天，屆時會有更大量人確診入院和死亡，而紐約「並未做好準備」。

世衛改口 稱按香港經驗戴口罩似乎有用

美疾控中心終籲戴口罩 特朗普：我未必跟

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