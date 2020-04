【美國疫情】特朗普或親自試藥 讚抗瘧疾藥為天堂禮物

美國的新冠肺炎疫情嚴峻,確診人數突破30萬,每日新增逾1,000人死亡,累計死亡人數近8,500人。全球仍未開發出治療新冠肺炎的特效藥,美國總統特朗普再度吹捧抗瘧疾藥物治療新冠肺炎的療效,形容為來自天堂的禮物,指自己有需要或會親自服用,但抗瘧疾藥物用作治療新冠肺炎的療效仍未經證實。

路透社報道,特朗普(Donald Trump)於白宮記者會上指,對於抗瘧疾藥羥氯喹(hydroxychloroquine)治療新冠肺炎的效果仍然持樂觀態度。

特朗普更表示有需要的話願意服藥:

我可能會服用,我要先徵詢醫生,但我可能會服用。

(I may take it, I’ll have to ask my doctors about that, but I may take it.)

特朗普又盛讚羥氯喹會是很美麗(so beautiful)的藥物,如證實這種藥對新冠肺炎有療效,更將成爲「來自天堂的禮物。」(a gift from heaven)。特朗普指,美國政府目前擁有2,900萬劑的羥氯喹,並正增加國家儲備。特朗普已於本月4日要求印度總理莫迪(Narendra Modi)取消對美國訂購該藥的禁令。

美國食品及藥物管理局(FDA)早前已作緊急授權,容許醫生有限度處方兩種治療瘧疾的藥物,用作治療新冠肺炎的部分患者。

但歐盟委員會上周曾表示,羥氯喹用於治療新冠肺炎的功效尚未經證實。美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西(Anthony Fauci)亦警告美國人,不要視該藥為對抗新冠肺炎的靈丹妙藥,指該藥仍有待進一步研究。

另外,特朗普曾兩次接受新冠肺炎病毒檢測,結果均呈陰性反應。

編按:本文為新聞報道內容,如需要尋求個人的健康建議,請諮詢醫生意見。

▲ 美國總統特朗普再度吹捧抗瘧疾藥物治療新冠肺炎的療效,形容為來自天堂的禮物,指自己有需要或會親自試藥。