【美國疫情】紐約轟華府「無人理」謝中國供呼吸機

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月05日 時間15:00）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情大爆發，美國確診人數超過30萬，重災區紐約州逾11萬人確診，疫情相當於西班牙及意大利。紐約疫情急緊極缺呼吸機，而中國供應1,000部終於到貨。紐約州州長科莫感謝中國供應呼吸機，同時批評美國聯邦政府並未理會紐約購買呼吸機訂單。
紐約州醫院逼爆，醫療系統已接受超過1.5萬名新冠肺炎確診病人，4,100多人需要接受深切治療，這些重症病人都需要使用呼吸機。
紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）周六（4日）會見傳媒，表示獲中國供應1,000部呼吸機，在當日運抵紐約州，而紐約州亦在未有提出要求下，獲美國西岸俄勒岡州捐贈130部呼吸機。
科莫就此感謝中國政府和俄勒岡州伸出援手，他表示：
「這是大件事，對我們會有重要幫助。」
（This is a big deal, and it's going to make a significant difference for us.）
與此同時，科莫再度炮轟美國聯邦政府對紐約州支援不足。科莫指出，紐約州早已經聯邦政府下單，要求購置1.7萬部呼吸機，但交易從未達成（that order never came through）。
科莫曾批評，美國聯邦政府沒有將採購醫療設備全國化，令各州需要互相競投，價高者得。
美國總統特朗普則淡化各州呼吸機需求。特朗普周六稱聯邦政府有1萬呼吸機庫存，而部分州份有「比他們願意承認更多的」呼吸機。
特朗普早前又禁止美國製造N95口罩出口外國，引起3M等廠商反彈。3M警告，特朗普禁令或使美國招致外國報復，美國屆時只會得不償失，醫療物資更為短缺。