【美國疫情】紐約轟華府「無人理」謝中國供呼吸機

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情大爆發,美國確診人數超過30萬,重災區紐約州逾11萬人確診,疫情相當於西班牙及意大利。紐約疫情急緊極缺呼吸機,而中國供應1,000部終於到貨。紐約州州長科莫感謝中國供應呼吸機,同時批評美國聯邦政府並未理會紐約購買呼吸機訂單。

紐約州醫院逼爆,醫療系統已接受超過1.5萬名新冠肺炎確診病人,4,100多人需要接受深切治療,這些重症病人都需要使用呼吸機。

紐約州州長科莫(Andrew Cuomo)周六(4日)會見傳媒,表示獲中國供應1,000部呼吸機,在當日運抵紐約州,而紐約州亦在未有提出要求下,獲美國西岸俄勒岡州捐贈130部呼吸機。

科莫就此感謝中國政府和俄勒岡州伸出援手,他表示:

「這是大件事,對我們會有重要幫助。」

(This is a big deal, and it's going to make a significant difference for us.)

與此同時,科莫再度炮轟美國聯邦政府對紐約州支援不足。科莫指出,紐約州早已經聯邦政府下單,要求購置1.7萬部呼吸機,但交易從未達成(that order never came through)。

科莫曾批評,美國聯邦政府沒有將採購醫療設備全國化,令各州需要互相競投,價高者得。

美國總統特朗普則淡化各州呼吸機需求。特朗普周六稱聯邦政府有1萬呼吸機庫存,而部分州份有「比他們願意承認更多的」呼吸機。

特朗普早前又禁止美國製造N95口罩出口外國,引起3M等廠商反彈。3M警告,特朗普禁令或使美國招致外國報復,美國屆時只會得不償失,醫療物資更為短缺。

