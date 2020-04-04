【口罩供應】彩豐行今日起預售Dr. K Kwong布口罩 每個68元

▲ 彩豐行明日起可於門市預訂Dr. K Kwong專利設計布口罩。

彩豐行於Facebook表示，今日（4日）可於門市預訂Dr. K Kwong專利設計布口罩，每個68元​。另外，彩豐行亦有售MultiH® Nanofiber filter 納米纖維濾芯 （30片），每盒108元。若以套裝計（布口罩＋納米纖維濾芯），則售158元。每人限購2套及額外2盒MultiH® Nanofiber filter 納米纖維濾芯​。

門市地址：https：//bit.ly/37gDPvZ​

彩豐行表示，布口罩共有7款款式，尺寸分別有中童、S碼及M碼，中童尺寸有藍白格仔及白色選擇，S碼及M碼則有 灰白格仔、藍紅格仔、藍白格仔、黑灰格仔、杏白格仔及黑色。

​公司表示，香港全線門市均接受預訂，由於口罩製作需時， 預計14個工作日可以憑單取貨​，訂購時需先付全數​。

至於納米纖維濾芯，彩豐行指，濾芯為4層設計、高效過濾， 最高可達到N90水準​，並具高透氣性​，PFE， BFE>95%​。

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