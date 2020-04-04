世衛指愈來愈年青人染病死亡　病毒只影響長者說法錯誤

世界衛生組織（WHO）官員周五（3日）警告，越來越多的年輕人在新冠肺炎疫情中喪生，並指出到目前為止，新型冠狀病毒已經傳播到世界幾乎每個國家。

世衛組織新興疾病和人畜共患病部門負責人Maria Van Kerkhove，在世衛日內瓦總部的新聞發布會上指出，愈來愈多的年輕人正經歷嚴重疾病。從歐洲不少國家的數據顯示，重症監護病房中，大多數重症患者往往年齡較大或患有潛在疾病，但亦在某些​​國家看到，部分人在30至50歲的情況下染病死亡。

世衛指新冠病毒只會嚴重影響老年人和有潛在疾病的人是一個錯誤。在疾病爆發最嚴重國家之一的意大利，加護病房中有10％至15％在50歲以下。在韓國，六分之一的死亡人數是60歲以下的人。

Van Kerhove指關於該病毒，很多信息仍然未知，包括該病在某些人中會發展成嚴重的疾病原因，而在某些人身上卻不會。 世衛指正朝這個方向研究。

世衛組織此前曾警告說，該病毒可以感染年輕人。上個月，世衛官員引用一項在中國進行的研究，該研究研究了2143例確診或疑似COVID-19的兒童病例，這些病例已於1月16日至2月8日提交給中國疾病預防控制中心。該研究表明，超過90％的病例為無症狀，輕度或中度病例。惟兒童病例中近6％為嚴重或嚴重病例，而成年人為18.5％。