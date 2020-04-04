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Zoom終於出手　4月5日起與會者要用密碼兼獲主持人批准

科技 15:02 2020/04/04

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新冠肺炎疫情肆虐下，視像會議平台Zoom迅速爆紅，但不時引起安全漏洞爭議。Zoom團隊於4月3日向用戶發電郵宣布，由4月5日開始優化功能。

免費Free Basic用戶及第一層付費Single Pro用戶的帳戶，將被預設為與會者必須透過密碼進入會議，以及預設開啟「啟用等候室」(Virtual Waiting Rooms)。即是說，用家不能再一按連結就進人會議室，必須輸入密碼，而會議主持人亦要手動批准與會者進入虛礙會議室。

Zoom漏洞不停爆　袁征發公開聲明致歉

Zoom漏洞不斷擴大　LinkedIn用戶慘受牽連

Zoom 團隊發出的聲明指出：「我們一直在努力為用戶提供安全的虛擬會議環境。」、「我們強烈建議所有用戶在所有會議上便用密碼。」

Zoom與會者過去可透過由會議主持人送出的連結 (Link)，一按即可加入會議，但「方便之舉」卻出現被稱為「Zoombombing」事故。令黑客可隨機進入Zoom會議，發呼叫、共享不雅或垃圾郵件及訊息，影響了在線課程及企業會議。

Zoom爆資料外洩監看漏洞　用戶自保4招

【Home Office】視像會議好幫手！ZOOM速成教學
 
Zoom 爆紅的同時，亦出現多項爭議，包括被質疑將客戶個人數據給予Facebook、竊聽用戶會議紀錄等、LinkedIn的用戶個人資料亦被洩漏。

Zoom創辦人兼行政總裁袁征於4月2日坦承，自己對不可預見的問題可處理得更好，並承諾Zoom團隊會進行改善。

責任編輯：梁巧恩

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