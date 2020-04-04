▲ 特朗普禁N95口罩出口 杜魯多：美國更受害

美國疫情嚴峻，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診個案已超27萬，但口罩等醫療物資維持短缺。美國總統特朗普（Donald Trump）根據《國防生產法》，禁止N95口罩等關鍵醫療物資出口。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）指，這個決定是「錯誤」（mistake）。

杜魯多指，加拿大與美國的關係一直緊密，加拿大的醫護人員每日跨境到美國工作，兩國亦互相出口必需品。

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杜魯多形容，如果美國阻截向加拿大輸出醫療物資，將會是一個錯誤，更指最終受損害的不單止是加拿大，亦會損害美國。

不過，杜魯多又指，他仍然有信心加拿大會獲得對抗新冠肺炎所需的設備。

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被問到加拿大會否採取報復行動，副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）則表示，加拿大政府會用盡所有方法捍衛國家利益。

3M早前亦發聲明指，指若停止出口到加拿大或拉丁美洲地區，會有嚴重人道後果（signifiant humanitarian implications）。

3M又稱，停止出口會引來其他國家報復，這會令美國最終獲得口罩的數目減少，不符合美國利益。

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