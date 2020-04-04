【iPhone】黑客揭劫持iPhone相機零日漏洞　獲蘋果7.5萬美元獎勵

▲ 有黑客在蘋果MacBook或iPhone上, 發現可劫持其相機的漏洞。

不論電腦或手機程式，總會出現缺陷，黑客亦會趁機攻擊，對網絡安全構成威脅。據外媒Forbes報道，一名黑客因發現蘋果（美：AAPL）的軟件中多個零日漏洞，其中一些漏洞可用於劫持MacBook或iPhone上的相機，蘋果事後給予該名黑客7.5萬美元（約58.5萬港元）獎勵。

所謂「零日漏洞」（Zero-day exploit），即是軟件開發人員和公眾尚未知道的軟體安全漏洞，但可能已有人得悉並進行攻擊。而掌握多少「零日漏洞」也成為評價黑客技術水平的重要參考及指標。

報道指，該名白帽黑客名為Ryan Pickren，在Safari中發現7個零日漏洞。涉及Safari解析統一資源標識符，管理Web起源和初始化安全上下文的方式，其中三個漏洞能夠通過誘騙用戶訪問惡意網站來劫持iPhone和Macbook的相機。

蘋果、華為、谷歌及三星均設漏洞懸賞計劃

蘋果接收Pickren的報告後，已立即驗證7個漏洞，並在幾周後，即1月28日發布的Safari 13.0.5中進行了相機劫持漏洞的修復。而其餘不嚴重的零日漏洞已在3月24日發布的Safari 13.1中進行修復。

蘋果去年底向所有安全研究人員開放漏洞賞金計劃，根據安全漏洞的性質，將每個漏洞的賞金上限，從20萬美元提升至100萬美元。此前，蘋果的漏洞賞金計劃是基於邀請，並且不包括非iOS設備。

事實上，除了蘋果，華為、谷歌及三星亦有類似的漏洞懸賞計劃。

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