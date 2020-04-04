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【Home Office】員工在家工作　企業須予信任

商業 14:20 2020/04/04

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鄺海翔指出，打工仔是今次疫情最受影響的一群，故在疫情期間亦於不同地點設街站派口罩及小食。

為免員工增加感染新冠肺炎風險，不少企業都推行在家工作，惟部分管理層及員工對此新工作模式未能適應，甚至產生矛盾。「亞洲互動媒體控股」創辦人鄺海翔認為，企業能否順利適應在家工作，除了視乎過往經驗外，關鍵亦取決於管理層及員工各人之間的互信。

鄺海翔表示，其員工經常需要外出工作，早已有遙距工作的經驗，而他自己亦只有5成的工作時間是在辦公室。他直言，安排在家工作時，可與員工約法三章，讓對方取得平衡。「管理者可要求在辦公時間內能聯絡上員工，亦可為不同工作設限期。公司亦要鼓勵員工，遇到困難時要敢於舉手求助，勿拖至出事才處理。」

倘錯怪員工　心裏刺恐難除

他強調，公司及管理層應先信任員工。假如錯怪員工，員工心裏的刺恐怕難以拔除。他更預測，辦公室未來只會演變成聚腳開會的地方，或會令租金下跌。

談及去年社會運動，他直言社運無疑令香港多了一份不確定性。「去年的確有不少品牌變得更謹言慎行，任何企劃都三思而後行。而大家到後期都開始對社運有更多的了解，知道其節奏後，漸漸可回復不同企劃。」然而，鑑於疫情爆發，其公司早於農曆新年時已預料上半年生意將大受影響，當時亦已安排員工在家工作。

【疫市營商】敢覓新機會　廣告媒體公司跨界拓展

但鄺亦透露，隨着不少企業都推行在家工作等彈性上班安排，公司的業務亦開始回穩。2月底開始，已陸續有客人籌備下半年的推廣及宣傳。他預期，公司業務有望於下半年反彈。鄺認為打工仔是今次疫情下最受影響的一群，而公司在疫情期間亦於不同地點設街站派口罩。

記者：楊匡然

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