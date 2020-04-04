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抗疫食咩好？醫生：這9款食物有助增強免疫系統

股樓投資 13:54 2020/04/04

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疫情之下，日常預防措施例如洗手、保持社交距離等可以有助減低感染風險。除此之外，大家亦可以從飲食入手，保持健康飲食習慣，增強自身免疫力。雖然暫未有研究指出任何食品有助對抗新冠肺炎，不過醫生及營養家就指以下9款食物有助增強你的免疫系統，一齊睇下有啲咩！

1. 紅甜椒 （Red bell peppers）

紅椒含豐富維他命C的蔬菜。根據美國農業部的統計，一杯切碎的紅椒含每日維他命C的211％，維他命C更加是橙的兩倍。

2. 西蘭花 （Broccoli）

西蘭花亦含豐富維他命C。半杯份量的西蘭花的維他命C含量，已提供每日所需維他命C約43％。

3. 鷹嘴豆（Chickpeas）

鷹嘴豆含大量蛋白質，有助生長和修復人體組織。 據美國營養學會稱，鷹嘴豆亦含豐富鋅，可幫助免疫系統控制和調節免疫反應。

4. 士多啤梨（Strawberries）

不少人都知士多啤梨含豐富維他命C，半杯士多啤梨汁提供每日所需維他命C約50％。

5. 大蒜（Garlic）

大蒜具有降低血壓和降低心髒病風險等好處。大蒜含高濃度的含硫化合物，可增強免疫力能力。大蒜在過去亦已被證明可以預防普通感冒。

6. 蘑菇（Mushrooms）

蘑菇可以提供維他命D，可幫助增加鈣的吸收，對骨骼健康有益，並且還可以預防某些癌症和呼吸道疾病。

7. 菠菜（Spinach）

菠菜含豐富的維他命C和抗氧化劑，可幫助保護我們的免疫細胞免受環境破壞。它還含有B胡蘿蔔素，亦是維他明A的主要飲食來源。

8. 乳酪（Yogurt）

乳酪是益生菌的重要來源，而益生菌是可以幫助促進健康的腸道和免疫系統的良好細菌。益生菌亦可有效抵抗普通感冒和流感樣呼吸道感染。

9. 葵花籽（Sunflower seeds）

葵花籽含有豐富的維生素E，有助於增強免疫系統。

肺炎 蛋白質 維他命 食品 疫情

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