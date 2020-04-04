港鐵4月10日起縮機場快綫、東涌綫及屯馬綫班次服務 迪士尼綫暫停

▲ 港鐵下周五起將調整機場快綫、東涌綫、屯馬綫一期及迪士尼綫的服務。

新冠肺炎疫情持續，港府實施更嚴厲的防疫措施，全港學校繼續停課，多間企業亦在家工作，地鐵客量大減。港鐵 （00066） 宣布，下周五（4月10日）起將會調整個別鐵路綫的服務，包括機場快綫、東涌綫、屯馬綫一期及迪士尼綫的服務。至於荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、將軍澳綫、東鐵綫及西鐵綫，則維持目前的班次不變。

機場快綫、東涌綫及屯馬綫縮減班次

東涌綫及屯馬綫一期在平日非繁忙時段、週末及公眾假期將維持平均約10分鐘一班。乘客的候車時間平均會延長多1至2分鐘。至於迪士尼綫則會暫停服務，港鐵公司將安排接駁巴士來往欣澳站及迪士尼站。

同時，港鐵指，下周五起亦會暫停香港站及九龍站的市區預辦登機服務，由香港站或九龍站往返各主要酒店及鐵路轉綫站的機場快綫免費穿梭巴士服務亦會暫停。機場快綫列車在平日繁忙時間的班次將會維持每15分鐘一班車，非繁忙時間則調整至每30分鐘一班車。

港鐵3月客量跌40%

另外，港鐵稱，3月客量按年逾4成，其中機場快綫和

迪士尼綫更錄得逾8成的跌幅，相信是次調整服務後各鐵路綫將維持充裕承載力應付目前的乘客量，但不影響乘車舒適度，並可減省不必要的能源消耗。當日後乘客量回升，行車時間表會逐步調節以切合乘客需要。

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