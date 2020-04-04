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美兩兒童起訴Google　涉收集生物識別數據

科技 14:00 2020/04/04

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兩名來自伊利諾伊州的兒童正起訴Google，指其通過雲端教室軟件，收集數以百萬計學生的生物識別數據，包括人臉掃描。

新冠肺炎疫情持續擴散，美國確診人數最多，錄得277,815宗，逾7000人死亡。當地學校停課，Google計劃向全美各地學生提供Chromebook，並免費支援G Suite for Education服務，惟近日卻鬧出侵犯個人私隱風波，正遭兩名小童入稟法院控告。

據外媒CNET報道，兩名來自伊利諾伊州的兒童正起訴Google，指其通過雲端教室軟件，收集數以百萬計學生的生物識別數據，包括人臉掃描。

Google輸入法疑禁自動顯示Chinese Virus字眼

【新冠肺炎】Google推綫上疫情資訊網站　整合全球權威信息來源

兩名兒童分別稱為H.K.和J.C.，周四（2日）通過父親Clinton Farwell起訴Google。訴狀中指出，Google欲收集小孩的人臉及聲紋數據，用來製作模版，才向當地學童免費提供G Suite for Education，包括學生版Gmail、日歷和Google Docs等。他們質疑做法違反伊利諾伊州的《生物識別信息私隱法》（BIPA），法案要求網站在收集13歲以下用家的個人資訊時，必須獲得家長同意。

訴狀又稱，Google完全控制G Suite for Education服務的數據收集、使用和保留方式，如生物識別數據及其他個人資料，在父母不知情或不同意的情況下，非法地監控兒童。訴狀要求Google須向集體訴訟原告，每人賠償1000至5000美元。Google至今未作任何回應。

入稟同日，Google宣布與加州州長Gavin Newsom合作，向全州學生捐贈4000部Chromebook。

責任編輯：姚慧儀

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