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美國參議員促世衛譚德塞辭職 斥其助中國瞞疫情

環球社會熱點 12:05 2020/04/04

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美國參議員促世衛譚德塞辭職 斥其助中國瞞疫情

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）蔓延全球，世界衛生組織（WHO）的應對手法遭外界批評。美國參議員麥莎利（Martha McSally）斥責，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）一直幫助中國隱瞞新冠肺炎疫情，要求譚德塞立即辭職下台。

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亞利桑那州、共和黨參議員麥莎利接受美國霍士商業頻道（Fox Business）訪問時指，世衛應停止助中國隱瞞疫情，亦斥世衛未能監督中國對疫情相關數據的通報。

麥莎利又稱自己「從來不信共產黨」，斥中國隱瞞疫情導致美國以及全球民眾的不必要死亡。  

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麥莎利認為譚德塞需要下台，又指各國需要採取一些措施來解決這個問題，形容世衛的行為這是不負責任。

此前，美國眾議員班克斯（Jim Banks）亦提出議案，指中國在新冠肺炎疫情爆發的初期犯了多個嚴重錯誤，以加劇疫情的嚴重性及傳播範圍，包括刻意傳播錯誤的訊息、淡化新冠肺炎病毒、拒絕與國際衞生專家合作、對醫生及記者作內部審查等。

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月04日 時間12:00）
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