【航空告急】股神巴菲特減持達美、西南航空　合共套現約3.9億美元

▲ 巴菲特的投資旗艦巴郡減持達美航空及西南航空的股票。

新冠肺炎全球大流行，全球封國封城，航空公司面臨空前絕後的危機，航空股一挫再挫，股神巴菲特（Warren Buffett）亦反悔出手減持航空股。外媒報道，巴菲特的投資旗艦巴郡抛售全球第二大航空公司達美航空（Delta Airline，美：DAL）及全球最大廉航美國西南航空（Southwest Airlines，美：LUV），分別1299萬股及230萬股，料合共套現約3.89億美元。

達美航空周五收報22.48美元，跌0.9%；西南航空跌3.1%，報30.54美元，惟波音（美：BA）則反升1%，報124.52美元。

據美國證監會披露的資料顯示，巴郡以22.96至26.04美元的價格，出售1299萬股達美航空股票，套現約3.1億美元。另外，公司亦以31.38至33.97美元，出售230萬股西南航空股票，套現約7400萬美元。

事實上，巴郡為達美航空、西南航空、美國航空集團及聯合航空最大的最大股東之一。巴菲特是次並沒有減持美國航空集團及聯合航空的股份。

達美航空料第二季收入跌90%

值得留意是，巴菲特曾在3月中旬接受訪問時曾揚言「不會出售航空公司的股票」。但外媒指，疫情令巴郡在航空股的投資，首季損失達50億美元。

全球航空公司相繼停飛，損失慘重。達美航空表示，公司每日「燒錢」逾6000萬美元，預計今年第二季度營收將會下挫90%，而公司在4月亦取消約80%航班。

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