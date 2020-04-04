【滙豐不派息】滙豐市值跌穿8000億　每1元=恒指50點

▲ 滙豐股價跌穿38元後，市值亦跌穿8000億元，拖累恒指續處弱勢。

滙豐 （00005） 全盛時期有1.8萬億元市值，佔恒生指數權重達15%，其後恒指革新，減輕金融股比重，以及單一股份的影響力，以至最重磅股的股份，亦只能佔恒指10%，所以滙豐當時逾萬億的流通市值，佔恒指權重10%仍卓卓有餘，不過，昨日滙豐僅佔恒指權重8.16%，在50隻成分股中，僅排名第四。

滙豐股價已縮至每股37.9元，以發行股數206.9億股計，市值昨跌穿8000億元，僅報7841億元。每1元變幅，相當於恒指50.04點，對比以往滙豐佔恒指10%權重時，現時佔比減少，但對恒指的影響力仍舉輕重，故滙豐周三宣布不派息後，股價急挫4.2元或9.5%，佔恒指當日跌幅的210點，當日恒指全日跌517點。

本網1月曾報道，當時滙豐每1元，相當於恒指45點，滙豐現時於恒指權重佔比下降，反而影響力上升，其中一個原因，是其他藍籌股亦同時轉弱。

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恒生指數之中，最重磅股份仍是騰訊 （00700） ，佔權重10.81%；其次為友邦 （01299） ，佔權重10.52%；第三位是建行 （00939） ，佔權重8.64%；第四位才是佔比8.16%的滙豐。倘恒指進一步改革，容許納入第二上市等股份，屆時滙豐在恒指排名，便隨時被阿里巴巴 （09988） 超越。

不過，第五位的平保 （02318） ，在恒指權重佔比僅5.82%，距離滙豐仍遠，值得留意的是，平保為滙豐第二大股東，持股約7%，以現價計，約值537.8億元，相當於平保市值的9.6%。

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