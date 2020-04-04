【美股收市】美確診逼27萬宗  就業惡化 道指挫360點

全球累計新冠肺炎確診病例最新突破108萬宗，逾5.8萬人死亡 ， 美確診逼27萬宗 ， 6924人死亡 ， 國際貨幣基金組織（IMF）指疫情引發危機空前危機 ； 加上美3月非農職位大減70.1萬個，拖累美股跌幅加劇，道指曾挫550點。

道指收報21052點，跌360點或1.7%；標指收報2488點，跌38點或1.5%；納指收報7373點，跌114點或1.5%。

美國再刷新單日確診增幅紀錄，白宮表示，任何預計將與總統特朗普及副總統彭斯有緊密接觸的人，即日起都必須接受新冠病毒測試 ； 目的是要更好地評估風險，以確保無症狀或有症狀的患者，不會在無意之中傳播病毒。

世衛總幹事譚德塞表示，最佳結束防疫限制及對經濟影響的方法，是採取綜合及積極措施，打擊新冠病毒 ; 過早放寬防疫限制，會對經濟造成更持久及嚴重的影響。

新冠肺炎在歐洲肆虐，梵蒂岡亦出現確診個案，教宗方濟各周五透過視像方式，向全球民眾送上祝福，並鼓勵人們勇敢積極齊心抗疫。

IMF總幹事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，疫情大流行釀成的危機，較2008年至2009年環球金融危機更加嚴重，規模屬於史無前例（like no other） ； 在IMF歷史上，從未見過世界經濟陷入停頓的情況，故決定動用1萬億美元的「戰爭基金」來應對疫情。

投資者繼續關注油價大波動，油組等產油國家下星期一將舉行會議，市場憧憬可達成減產協議。外電報道，俄羅斯總統普京知會國內石油公司主管稱，產油國將聯手減產，有可能減產1000萬桶。消息刺激國際油價再漲逾1成，紐約期油收報28.34美元，升11.9%，全周累升31.8%，創史上最大單周升幅 ； 布蘭特期油收報34.11美元，升13.9%。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -360點 21052點 美國標指 -38點 2488點 美國納指 -114點 7373點 歐洲Stoxx 600指數 -1.0% 309.06點 美匯指數 +0.4% 100.62 歐元 -0.4% 1.0810美元 日圓 -0.5% 108.46兌1美元 美國2年債息 +1點子 0.229厘 美國10年債息 持平 0.599厘 紐約期油 +12.3% 28.43美元 倫敦布蘭特期油 +14.6% 34.31美元 現貨金 +0.4% 1619.13美元 ＊截至本港今晨4時17分

責任編輯：柯志宏