【美股收市】美確診逼27萬宗  就業惡化 道指挫360點

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月04日 時間05:00）
全球累計新冠肺炎確診病例最新突破108萬宗，逾5.8萬人死亡 ， 美確診逼27萬宗 ， 6924人死亡 ， 國際貨幣基金組織（IMF）指疫情引發危機空前危機 ； 加上美3月非農職位大減70.1萬個，拖累美股跌幅加劇，道指曾挫550點。
道指收報21052點，跌360點或1.7%；標指收報2488點，跌38點或1.5%；納指收報7373點，跌114點或1.5%。
美國再刷新單日確診增幅紀錄，白宮表示，任何預計將與總統特朗普及副總統彭斯有緊密接觸的人，即日起都必須接受新冠病毒測試 ； 目的是要更好地評估風險，以確保無症狀或有症狀的患者，不會在無意之中傳播病毒。
世衛總幹事譚德塞表示，最佳結束防疫限制及對經濟影響的方法，是採取綜合及積極措施，打擊新冠病毒 ; 過早放寬防疫限制，會對經濟造成更持久及嚴重的影響。
新冠肺炎在歐洲肆虐，梵蒂岡亦出現確診個案，教宗方濟各周五透過視像方式，向全球民眾送上祝福，並鼓勵人們勇敢積極齊心抗疫。
IMF總幹事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，疫情大流行釀成的危機，較2008年至2009年環球金融危機更加嚴重，規模屬於史無前例（like no other） ； 在IMF歷史上，從未見過世界經濟陷入停頓的情況，故決定動用1萬億美元的「戰爭基金」來應對疫情。
投資者繼續關注油價大波動，油組等產油國家下星期一將舉行會議，市場憧憬可達成減產協議。外電報道，俄羅斯總統普京知會國內石油公司主管稱，產油國將聯手減產，有可能減產1000萬桶。消息刺激國際油價再漲逾1成，紐約期油收報28.34美元，升11.9%，全周累升31.8%，創史上最大單周升幅 ； 布蘭特期油收報34.11美元，升13.9%。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-360點
|21052點
|美國標指
|-38點
|2488點
|美國納指
|-114點
|7373點
|歐洲Stoxx 600指數
|-1.0%
|309.06點
|美匯指數
|+0.4%
|100.62
|歐元
|-0.4%
|1.0810美元
|日圓
|-0.5%
|108.46兌1美元
|美國2年債息
|+1點子
|0.229厘
|美國10年債息
|持平
|0.599厘
|紐約期油
|+12.3%
|28.43美元
|倫敦布蘭特期油
|+14.6%
|34.31美元
|現貨金
|+0.4%
|1619.13美元
|＊截至本港今晨4時17分
責任編輯：柯志宏