  • 18°C
香港時間 : 2020405日 (日) 20:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【滙豐不派息】滙豐小股東聯盟集逾3000股東登記　「新股女王」鍾絳虹：支持以股代息（第二版）

金融經濟 20:19 2020/04/05

分享：

滙豐不派息事件繼續發酵，有小股東自發組成聯盟聲討滙豐。

滙豐 （00005） 暫停派息引發軒然大波，有小股東更組成「滙豐小股東權益大聯盟」。發言人接受查詢時表示，累積收集到超過3000名實名登記（持實物）的股東，進一步詳情則留待明日公布。

有小股東在Facebook發起「滙豐小股東權益大聯盟」群組，期望收集5%投票權的股東，召開特別股東大會（EGM），爭取以股代息，同時要求滙豐暫停發放董事袍金最少1年共度時艱；並初步計劃入稟高等法院控告滙豐違反承諾。聯盟將於明日下午2時舉行新聞發布會交代詳情。

聯盟：已集逾3,000名實物股東登記

聯盟代表之一、順裕資產管理市場發展部經理葉子晴表示，目前已累積收集逾3000名持實物的小股東登記。他上周五晚表示，已聯絡持有約3,000萬股的小股東，當時實名持有的股東超過1,000人。

按照滙豐上周收市價37.9元計，市值約11.4億元。

葉子晴強調，滙豐股價早已除淨反映股息分發，但由於英國監管機構要求取消股息就剎停，反問「股東應有權益去咗邊？」，因此認為滙豐應保留以股代息的選項，保障小股東權益。

鍾絳虹：EGM議案約束力視乎個別公司章程

本身亦是滙豐股東的卓佳商務部董事總經理鍾絳虹表示，若集齊足夠股份的確可以召開特別股東大會，但會上通過的議案最終是否有約束力，則視乎個別公司章程，形容有需要再研究。

她透露，自己過往收取現金股息為主，若聯盟可以爭取以股代息，她亦相當支持。

對於入稟高等法院及特別股東大會約束力，葉子晴表示目前正與法律團隊商討，未能透露太多。

（第二版更新登記股東人數）

相關文章：

【滙豐不派息】滙豐CEO祈耀年︰非常明白股息對香港股東的重要性

【滙豐不派息】小股東組聯盟討以股代息　滙豐發言人：對引起的影響深感抱歉

【滙豐不派息】外電傳滙豐高層震怒籲重新討論遷冊　杜嘉祺：目前無意研究

【滙豐不派息】曾淵滄：遷冊「機會極微」 浸大麥萃才：滙豐有誘因

【滙豐不派息】梁振英：大家不要信滙豐會遷冊回港

【滙豐股價】滙豐再試海嘯低　取消派息分析、新聞一覽（不斷更新）

【更多滙豐控股最新消息：瀏覽「滙豐追渣沽」專版】

香港股票 本地銀行股 滙豐控股（00005） 派息 除淨 英國 Facebook 資產管理

上一篇文章

【滙豐不派息】滙豐小股東組聯盟維權 拆解代表順裕資管背景

下一篇文章

【滙豐不派息】張華峰︰已去信要求政府與英國交涉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【全球大流行】與Coronavirus撞名的墨西哥啤酒　Corona停產停出口
【全球大流行】與Coronavirus撞名的墨西哥啤酒　Corona停產停出口
【滙豐不派息】滙豐小股東聯盟集逾3000股東登記　「新股女王」鍾絳虹：支持以股代息（第二版）
【滙豐不派息】滙豐小股東聯盟集逾3000股東登記　「新股女王」鍾絳虹：支持以股代息（第二版）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【滙豐不派息】梁振英：大家不要信滙豐會遷冊回港
【滙豐不派息】梁振英：大家不要信滙豐會遷冊回港
【定期存款】3行鬥加港元定存息　迎戰虛擬銀行突擊
【定期存款】3行鬥加港元定存息　迎戰虛擬銀行突擊
【口罩供應】PrimeHK周一下午2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【口罩供應】PrimeHK周一下午2時開售　每人限購2盒（附購買連結）