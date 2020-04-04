【滙豐不派息】滙豐小股東聯盟已集3000萬股　「新股女王」鍾絳虹：支持以股代息

▲ 滙豐不派息事件繼續發酵，有小股東自發組成聯盟聲討滙豐。（資料圖片）

滙豐 （00005） 暫停派息引發軒然大波，有小股東更組成「滙豐小股東權益大聯盟」，短短一日內已收集持有約3,000萬股的股東登記，市值約11.4億元。

有小股東在Facebook發起「滙豐小股東權益大聯盟」群組，期望收集5%投票權的股東，召開特別股東大會（EGM），爭取以股代息，同時要求滙豐暫停發放董事袍金最少1年共度時艱；並初步計劃入稟高等法院控告滙豐違反承諾。聯盟將於下周一舉行記招交代詳情。

聯盟：已集逾1,000名實物股東登記

聯盟代表之一、順裕資產管理市場發展部經理葉子晴表示，截至昨晚約9時，已聯絡持有約3,000萬股的小股東，當中以實名持有的股東就超過1,000人。按照滙豐昨收市價37.9元計，市值約11.4億元。

葉子晴強調，滙豐股價早已除淨反映股息分發，但由於英國監管機構要求取消股息就剎停，反問「股東應有權益去咗邊？」，因此認為滙豐應保留以股代息的選項，保障小股東權益。

鍾絳虹：EGM議案約束力視乎個別公司章程

本身亦是滙豐股東的卓佳商務部董事總經理鍾絳虹表示，若集齊足夠股份的確可以召開特別股東大會，但會上通過的議案最終是否有約束力，則視乎個別公司章程，形容有需要再研究。

她透露，自己過往收取現金股息為主，若聯盟可以爭取以股代息，她亦相當支持。

對於入稟高等法院及特別股東大會約束力，葉子晴表示目前正與法律團隊商討，未能透露太多。

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