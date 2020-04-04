【瑞幸造假】 一文看清瑞幸發展史 成立僅2年「超越」星巴克

▲ 瑞幸咖啡成立短短兩年，其分店數目已超越落地中國21年的星巴克。

內地連鎖咖啡店瑞幸咖啡（美︰LK）財務造假案震驚金融市場。事實上，有「中國星巴克」之稱的瑞幸成立僅兩年多，其擴張速度快得令人咋舌，在今年1月，其於中國的直營店數達到4507間，超過了1999起進軍中國的星巴克。

根據星巴克官網資料，其在中國只有約4200間分店，意味着瑞幸在只用了2年時間，分店數目已超過在中國紮根21年的星巴克。那麼瑞幸又是如何在短時間內打造出一個龐大的咖啡王國呢？

【瑞幸咖啡發展史】

2018年1月1日，瑞幸咖啡於上海開始營運，並於同年4月獲得天使輪融資，資金主要來自董事長陸正耀控制的家族公司。

2018年7月，瑞幸完成了2億美元A輪融資，投資方為大鉦資本、愉悅資本、新加坡政府投資公司(GIC)、君聯資本，估值10億美元。同年12月，瑞幸宣布完成2億美元B輪融資，大鉦資本、愉悅資本、新加坡政府投資公司(GIC)繼續跟投，中金公司成為此輪融資的新進投資方，其估值22億美元。

瑞幸造假 A、B輪投資者愉悅資本不知情：我們亦是受害者

2018年底，成立僅1年的瑞幸，於內地門店數目已超過2000間。其後公司更計劃於2019年內開設2500家新門店，取代星巴克成為中國最多連鎖店咖啡店。

2019年4月，瑞幸宣在B輪融資的基礎上獲得1.5億美元B+輪融資，其中貝萊德資本所管理的私募基金投資1.25億美元，估值29億美元。

2019年5月，瑞幸咖啡在美國納斯達克上市，融資規模達6.95億美元。其後，瑞幸宣布計劃2021年底開設1萬家分店。同年7月，瑞幸咖啡正式在全國40個城市上線十多款小鹿茶產品。

2019年9月，瑞幸咖啡宣布小鹿茶品牌獨立運營。

截至2019年底，瑞幸咖啡於全國共有4507家直營門店，超越星巴克。

2020年1月下旬，沽空機構渾水表示，收到一份匿名沽空報告，指瑞幸咖啡在2019年下半年誇大了營業額。

2月初，中金 （03908） 發表《瑞幸咖啡：匿名沽空指控缺乏有效證據》報告，力挺瑞幸。中金指，沽空報告的「草根」調研數據代表性不足，基於非專業的研究調查和主觀推斷。

4月2日，瑞幸披露有關財務造假的調查進展，調查顯示偽造營業額約22億元人民幣，瑞幸股價應聲大跌，因波動過大於交易時段6度觸發熔斷。翌日，中證監罕有地「強烈譴責」瑞幸咖啡財務造假。

造假餘波未了 恐面臨巨額索償

瑞幸財務造假風波牽連甚廣，有分析預計，瑞幸將面臨外國投資者數百億美元的索償，甚至是內地投資者發起的訴訟。而此前有份投資瑞幸的機構投資者面臨具大損失，甚至連上市保薦人、審計公司也可能遭波及。其中，早前曾為瑞幸護航，發報告力挺的中金亦非常尷尬。

中金在內地一直被業內人士稱為「投行貴族」，在金融界有着舉足輕重的地位。而此次瑞幸造假風波，料對中金的名聲構成一定打擊。

【中國星巴克】安永：審計瑞幸去年財務報告過程中發現造假

此外，同樣在美國上市的京東（美︰JD）零售集團CEO徐雷表示，瑞幸造假對中國企業的形象影響是破壞性的，對中國創業企業的負面影響是深遠的，經此事，全社會很多的經濟成本會提高，因為信任已經被破壞了，而信任是最昂貴的。

由於此前美國已有聲音批評監管機構放任中國企業造假，甚至提出要將所有中概股除牌。瑞幸造假一事料會令美國收緊對中概股的監管，同時亦會令外資對中國企業抱有戒心，不利於所有中國企業。

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