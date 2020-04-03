【滙豐不派息】曾預測滙豐150元不是夢 湯文亮：信我睇樓會好些 股票你可以當我燈神

滙豐控股 （00005） 取消去年第四季派息及今年停派股息，拖累股價跌至約38元低位，曾經撰寫「滙豐150元不是夢」的紀惠集團行政總裁湯文亮在財經節目表示，去年已沽100萬股滙豐而買入陽明山莊單位，但坦言現時手頭仍有「三幾十萬（股）滙豐」，直言持有股票、現金均屬過渡性質，「最後都會買樓」。

湯文亮表示，去年因為市場消息誤傳政府擬收緊辣招，而沽滙豐買入陽明山莊單位，沒想到滙豐股價跌至30元水平兼停派息，不過他指，持有股票也並非為炒股，而是因為「變錢容易」。

湯文亮：樓宇可自己擁有控制權

湯文亮又指，不少人鍾情樓宇，因為自己可擁有控制權，不像股票，可能突然不派息。他稱，「樓宇你自己控制，但買股票，始終權不在你處，應承你的事都可以話唔派息」，並笑稱，「信我睇樓會好些，信我股票你可以當我燈神。」但他表示，過去兩年均建議人不要買樓，因為樓價脫離市民負擔能力，需要等樓價回落至合理水平。

他續指，過去兩年中原指數維持在相近水平，反映樓價幾乎零增長，但展望未來兩年，相信不少人都認為樓價會下跌。但他認為，若年輕人首次置業則會鼓勵，但要「買靚樓」，例如買較高層單位，「買唔到就算，因為現在是買家世界」。

湯文亮在過去兩年相繼買入兩層中環中心物業，他指目前中環寫字樓租金面臨壓力，但相對其他地方較低，中環租金下跌也會吸引其他地區租客返回中環，目前呎租保持在65至70元水平。

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