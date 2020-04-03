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【美股戰報】道指跌幅擴大至逾3百點　石油股轉升為跌

環球政經 22:42 2020/04/03

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美國疫情持續惡化，全國逾26萬人確診、逾6,500人死；重炎區紐約州確診病例突破10.3萬人，死亡病例上升至2,935人。美股跌幅擴大，道指跌1.53%或328點，報21,084點、標指跌1.42%或36點，報2,490點、納指則跌1.33%或99點，報7,387點。

美國石油股開市時升逾2%，不久後轉升為跌，隨後跌幅擴大，道達爾（TOT）跌9.599%，荷蘭皇家殼牌（RDS）跌7.6%，中石油（PTR）跌6.28%，英國石油（BP）跌5.3%，康菲石油（COP）跌3.96%。

美國國家經濟顧問庫德洛周三（5日）彭博電視（Bloomberg Television）表示，總統特朗普會打擊在能源市場上，影響美國能源生產商的串謀勾結，並稱在油組和其盟友正商議減少全球石油產量之際，特朗普此前與沙特及俄羅斯對話不會白費。當問到美國油企會否需要減產，庫德洛指無法為它們做決定，但認為如果油價下跌，油企減少產量是常識。特席普稍後將與油企代表在白宮會面。

此前，消息便指石油輸出國組織（OPEC）和俄羅斯將在下周一（6日）召開視訊會議，討論每日產油量聯合減少1000萬桶。特朗普曾在Twitter表示，已跟沙特阿拉伯和俄羅斯兩國對話，雙方可能同意減產約1000萬至1500萬桶原油。

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