【油價走勢】國際油價飆升 散戶除了「三桶油」還有甚麼可買？

沙特阿拉伯、俄羅斯等產油國下周將舉行會議，市場憧憬各國聯手減產，油價亦大幅反彈。然而，對於不熟識期貨市場，不敢買期油的散戶投資者而言，除了購買「三桶油」等石油相關股份外，又該如何把握油價反彈的機會？

一般而言，投資者若沒有期貨期權投資戶口，便無法參與原油買賣。而「三桶油」中海油 （00883） 、中石油 （00857） 、中石化 （00386） 的走勢與油價相關度亦有限，故不少投資者即使看好油價，也苦無投資門路。

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香港原油ETF入場費僅千元

不過，其實香港也有石油ETF，投資者只要有一般股票戶口，便能直接從市場上買入「F三星原油期 （03175） 」及「FGX原油 （03097） 」，兩者均是蹤標普高盛原油額外回報指數，該指數是基於紐油期貨合約，其表現與油價走勢十分相近。

買入原油ETF的優勢是投資門檻相對較低，不像買賣期貨般要付保證金，相對於「三桶油」周五(3日)股價全綫下跌（當時油價仍然上升），F三星原油期則收報5.29元，升幅逾14%，而且其每手單位僅為200，入場費只要1058元。缺點是其走勢仍會有輕微誤差，亦只能在港股交易時段交易。

美股原油槓桿ETF

不過要注意的是，由於標普高盛原油額外回報指數是基於紐約期油合約，若想投資布蘭特油，則要到美股市場。「美國布蘭特原油基金（美︰BNO）」正是追蹤布油表現的基金。

另外，若想買桿槓ETF，亦可考慮追蹤紐約期油表現的「三倍做多原油ETF（美︰USOU）」；看淡油價亦可考慮「三倍做空原油ETF（美︰USOD）」。不過要注意的是，前者及後者與「美國原油基金（美︰USO）」一樣，是以紐油期貨為參考指標。

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責任編輯︰侯景成