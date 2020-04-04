辣稅期滿即沽貨　海怡半島業主3年蝕70萬

新冠肺炎肆虐，加上經濟前景未明，樓價持續下跌，部分投資者趁3年的額外印花稅（SSD）限售期屆滿，即時賣樓離場。市場消息指，鴨脷洲海怡半島32座高層B室，實用面積543平方呎，兩房間隔，原業主於2017年4月，以859萬元購入單位，剛以830萬元賣出單位，現帳面蝕約29萬元，若連厘印費及代理佣金計，估計實質蝕逾70萬元。事實上，面對目前經濟困境，不少投資者都趁禁售期滿賣樓，大部分獲利離場，個別則蝕雜費。

不過，即使限售期未過，個別投資者也急於賣樓套現。美聯陳勁匡說，全．城匯3座高層B室，實用面積536平方呎，原業主起初叫價990萬元，放盤近一年，終以880萬元易手。由於原業主持貨不足3年，需付樓價一成的額外印花稅，但買方願意代繳。資料顯示，原業主於2017年9月以約804.3萬元購入單位，現帳面獲利75.7萬元。

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