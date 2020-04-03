瑞幸咖啡造假醜聞　據報平保已收到「董責險」理賠申請

在美上市的瑞幸咖啡陷財務造假醜聞，根據美國法例，該公司及部分高管或將面臨境內外投資者的高額民事索償。據指瑞幸赴美上市前投保了「董責險」，國內約有10多間保險公司以共保體的形式參與了此次承保。其中參與承保的中國平安（02318）表示，公司已收到被保險人提起的理賠申請，正在進一步處理中。

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董責險，全名為董事、監事、高級管理人員及公司賠償責任保險，是對公司董事、監事及高級職員在行使其職責時所產生的錯誤或疏忽的不當行為進行賠償的保險合同。

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不過，據業內人士指，一般情況下，董責險不承保依法不允許承保的事項，比如由於犯罪行為導致的罰款或處罰。即一旦法庭最終裁決瑞幸及其高管構成欺詐，保險公司是不會為其「故意欺詐」而埋單。

瑞幸咖啡（2日）承認，公司首席運營官劉劍財務造假，虛報約22億元人民金幣的銷售額。如無意外除了瑞幸公司之外，包括CEO、CFO在內的部分高管，將面臨境內外投資者訴訟。

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