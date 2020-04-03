【美股開市】就業報告弱 道指挫150點後拉鋸

美國3月份就業報告出爐，非農新職減少70.1萬個，失業率升至4.4%。但美國總統特朗普宣稱成功斡旋沙特阿拉伯和俄羅斯的石油價格戰，刺激油價連續第二日大漲，抵銷就業報告的利淡。美股周五低開再倒升，之後轉趨拉鋸，道指最多跌150點。

【美國經濟】3月非農職位劇減70萬 中止9年半升勢 失業率4.4%

口罩生產商3M（美：MMM）跌1%，主因公司遭到特朗普施壓，被質疑寧願先賣口罩予外國牟利。特朗普要求3M優先顧及美國對口罩需求，否則面臨嚴重代價。3M其後向《華爾街日報》稱，口罩需求超出公司產能，但沒有正面回應特朗普的指控。

特朗普周四宣稱成功擺平沙特阿拉伯和俄羅斯之間的石油價格戰，並將於周五在白宮會晤石油公司高層，外界預期華府會向業界提供若干援助，以渡過價格戰引發的危機。油股向好，埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）和雪佛龍（Chevron，美：CVX）升2%和0.3%。

油價亦向好，紐約期油和布蘭特期油連續兩日大升，今日最多漲12.8%和16.6%，報28.56美元和34.91美元。

新冠肺炎全球病例突破100萬宗，加上美國就業情況惡化，避險需求支持美元反覆向上，美匯指數曾升0.6%，報100.82。歐元、英鎊和澳元相應下跌，分別挫0.8%、1.2%和1.3%，報1.0776美元、1.2243美元和59.8美仙。

美國長債息稍跌，10年美債息曾跌2點子，報0.5729厘；現貨金曾升0.5%，報1622.21美元；但日圓未跟隨向上，曾跌0.7%，報108.68兌1美元。