【美股早市】道指挫逾300點 非農職位大減70萬

美國3月份就業報告出爐，非農職位減少70.1萬個，失業率升至4.4%。但美國總統特朗普宣稱成功斡旋沙特阿拉伯和俄羅斯的石油價格戰，刺激油價連續第二日大漲，抵銷就業報告的利淡。美股周五低開後一度拉鋸，之後跌幅加劇，道指跌324點。

【美國經濟】3月非農職位劇減70萬 中止9年半升勢 失業率4.4%

美國3月份ISM服務業指數報52.5，雖然低於前月的57.3，但優於市場預期的43。而同月服務業採購經理指數（PMI）報39.8，優於市場預期的38.5；綜合PMI報40.9。

口罩生產商3M（美：MMM）跌2.3%，主因公司遭到特朗普施壓，被質疑寧願先賣口罩予外國牟利。特朗普要求3M優先顧及美國對口罩需求，否則面臨嚴重代價。

此外，聯合保健（UnitedHealth，美：UNH）和聯合科技（United Technologies，美：UTX）跌幅加劇至逾3%和逾5%，令道指跌幅擴大。

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特朗普周四宣稱成功擺平沙特阿拉伯和俄羅斯之間的石油價格戰，並將於周五在白宮會晤石油公司高層，外界預期華府會向業界提供若干援助，以渡過價格戰引發的危機。油股早段向好，但大市向下，油股升幅盡消，埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）跌1.5%，雪佛龍（Chevron，美：CVX）跌1.6%。

油價造好，紐約期油和布蘭特期油連續兩日大升，今日最多漲12.8%和16.6%，報28.56美元和34.91美元。

新冠肺炎全球病例突破100萬宗，加上美國就業情況惡化，避險需求支持美元反覆向上，美匯指數曾升0.6%，報100.82。歐元、英鎊和澳元相應下跌，分別曾挫0.8%、1.2%和1.3%，報1.0776美元、1.2243美元和59.8美仙。

美國長債息稍跌，10年美債息曾跌2點子，報0.5698厘；現貨金曾升0.5%，報1622.21美元；但日圓未跟隨向上，曾跌0.7%，報108.68兌1美元。