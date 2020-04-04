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Amazon捐贈1億美元予食物銀行　引員工不滿

科技 12:00 2020/04/04

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美國亞馬遜（Amazon）行政總裁 Jeff Bezos近日宣佈，將會向非牟利機構捐贈1億美元，幫助收入受影響的人士。

新冠肺炎持續爆發，目前美國成為疫情最嚴重的國家，不少人因政府防疫措施而被迫停工，影響經濟收入。美國亞馬遜（Amazon）行政總裁 Jeff Bezos近日宣佈，將會向非牟利機構捐贈1億美元，幫助收入受影響的人士。

Jeff Bezos近日於社交媒體 Instagram 發文指，最近美國受到疫情影響，不少家庭面臨糧食不足問題。有數百萬位美國人需要透過食物銀行來維持生計。為幫助有困難的人士，Jeff Bezos表示，會向非牟利機構 Feeding America 捐贈 1 億美元，協助機構分發予全國不同的食物銀行，為市民提供糧食。近期美國經濟受疫情嚴重打擊，有數據指出，現時美國已有1千萬人失業。

<<【新冠肺炎】數據平台增物流業彈性　應對疫情衝擊

<<【全球大流行】亞馬遜增聘10萬勞工　應付疫情訂單激增

不過，Jeff Bezos的捐贈行為同時引發員工不滿。原因是，較早前亞馬遜被指，欠缺採取足夠防疫措施確保員工安全，其後員工更發起罷工，表示對公司的不滿。

責任編輯：李寶如

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