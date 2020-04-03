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【滙豐不派息】歐英再出手　建議保險公司暫停派息

股樓投資 21:58 2020/04/03

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滙豐（00005）上周被英國有關當局出手禁止向股東派息，引起軒然大波。惟一波未平一波又起，英倫銀行周五（3日）再表示，會響應歐盟保險監管機構呼籲，要求保險公司在考慮派發股息或紅利時，要密切關注保單持有人的利益。英倫銀行發言人指，鑑于疫情為環球經濟帶來不確定因素增加，希望公司謹慎考慮派股息，以及薪酬變動的決定。

相關文章:【滙豐不派息】滙豐行政總裁祈耀年致股東信：深表歉意

歐洲保險和職業養老金管理局（European Insurance and Occupational Pensions Authority）於周四（2日）表示，保險公司應暫停股利和股票回購，並盡可能推遲發放獎金。英國於脫歐過渡期間，仍須跟隨歐盟規則。截至香港時間周五晚9時50分，英傑華（Aviva）及保誠（Prudential），股價分別下挫6%及3.9%。保誠（02378）香港股價周五則收報88.5元，下跌4.4%，料下周一（6日）仍有一定沽壓。

相關文章:【美股戰報】美國3月非農職位大減70萬　美股期指下跌

不過，在德國上市的安聯（Allianz）已表明，將會如期進行總額15億歐元的股息及回購股份計劃，德國監管當局也表態反對EIOPA的建議。

相關文章:中美下周多項經濟數據公布　值得投資者留意

 

 

撰文 : 投資組

歐元 回購 派息 脫歐 歐盟 英國 香港 歐洲 德國 疫情

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