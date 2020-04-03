【美國經濟】3月非農職位劇減70萬 中止9年半升勢 失業率4.4%

美國勞工部公布3月就業報告，非農業職位減少70.1萬個，遜市場預期的10萬，直迫金融海嘯後，2009年5月的80萬高峰，同時中止該項數據連續113個月的升勢；失業率上升至4.4%，遜市場預期的3.8%，是2017年8月以來最高。

平均時薪按年增長3.1%，優於市場預期和前月的3%，惟經濟前景暗淡，未來數月估計會收縮；勞動參與率62.7%，低於市場預期的63.3%和前月的63.4%；就業不足率8.7%，遜前月的7%。

以行業計，休閒及款待減少45.9萬職位，其中餐飲業是重災區，減少41.7萬職位；專業及商業服務減少5.2萬職位，甚至連醫療相關職位亦縮，因醫務所暫停開業，醫療照護及社區協助一項減少6.1萬職位。

惟政府職位錄得增長，增加1.8萬個，主因期內增聘1.7萬名人口普查員。

3月就業報告的數據來自3月中進行的調查，略為滯後，而美國近期疫情急劇惡化，相關變化太快，數據未能反映最新情況，實際情況無疑是更差。按近兩周的首領失業救濟人數推算，至少減少1000萬職位。

疫情對就業市場的衝擊，料將在5月8日公布的4月份就業報告見真章。牛津經濟研究所（Oxford Economics）初步估計，失業率恐升至16%，職位一下子減2790萬個。而金融海嘯期間，職位僅減少870萬個，而且是分散於25個月期間發生。

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