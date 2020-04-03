傳暫停招聘MT及實習生　滙豐香港：今年獲聘者將陸續上班

▲ 新冠肺炎疫情對全球經濟造成影響，不少大企都需要裁員甚至停止招聘員工。近日，網上討論區就盛傳，滙豐銀行已取消管理培訓生（MT）招聘計劃，引起網民熱議

新冠肺炎疫情對全球經濟造成影響，不少大企都需要裁員甚至停止招聘員工。近日，網上討論區就盛傳，滙豐銀行已取消管理培訓生（MT）招聘計劃，引起網民熱議。

滙豐每年都會招聘管理培訓生（Management Trainee，MT）及實習生，參與大企業培訓計劃，是不少畢業生夢寐以求的工作，每年職位競爭相當激烈。今日，有網民在網上討論區傳出一張疑似滙豐部門發出的電郵，指公司將會暫停招聘管理培訓生及實習生的計劃。

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電郵内容中提到，鑑於全球新冠肺炎疫情的影響，公司將暫時停止招聘管理培訓生及實習生職位，目前已關閉招聘計劃的職位空缺。

滙豐發言人回覆本報查詢時表示：「今年滙豐計劃在全球聘請管理見習生的數目，跟往年相若，而獲聘的畢業生將於今年下半年正式加入本行。」

事實上，香港區招聘計劃通常會在年底舉行，今年參加招聘的考生已獲工作邀請，並會陸續開始上班。而明年的MT計劃尚未開始，有網民就憂慮未來仍有機會暫停培訓計劃。

責任編輯：李寶如

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