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【抗疫有法理】店主可向導致損失的隔離人士追討賠償?

環球政經 20:21 2020/04/03

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店主要追討隔離人帶來的額外開支或損失，屬民事追討。（資料圖片）

執業律師、香港調解仲裁中心主席蘇文傑最近去一間公司，入去前要量體溫，同時要填紙，主要查詢有沒有外遊紀錄、是否隔離人士等，並需要簽名，「這可視為聲明，客人沒有以上的情況，公司才向你提供服務，如果客人做虛假聲明，令公司有損失或額外成本，它可用違反公司服務條款向你索償，這就有法律基礎。」

對於一般小店，例如小食肆，不可能要求每一個顧客入座前「填紙」聲明，小店要自保，他提出兩個可行方法。一是在店外貼出聲明，例如不接待正接受強制隔離人士，但他提醒，「要貼在顧客進入餐廳服務範圍前，並要在當眼處，若貼在餐廳內，客人已進入餐廳，已表示正接受服務，那麼聲明就無效。情況似店舖不收「大紙」1,000元的告示，其實不應貼在收銀機旁，因為個客食完飯找數才知道不收「金牛」，應該是在未提供任何服務前，已經讓客人知道，不是吃完才知道，否則他可以不接受這個條款的。」

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二是現時有不少食店用手機App落單，客人落單前，先「彈出」聲明，要客人按「確定」後，才准落單。當然還要有證據，例如閉路電視等，紀錄該強制隔離人士來小店「幫襯」過。若小店張貼聲明後，不幸因有強制隔離人士「幫襯」要休業兼消毒，店主要向該強制隔離士追討賠，蘇文傑指這屬於民事追討，得待該強制隔離人士裁定違法，在刑事上定罪後，再作民事追討，勝算才會高。

 

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撰文 : 鄭靜珊

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