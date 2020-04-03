【滙豐不派息】祈耀年致股東信︰深表歉意 未來會重新檢討派息政策

▲ 滙豐行政總裁祈耀年在信中表示對香港股東「深表歉意」。

滙豐 （00005） 早前宣布，因英國監管當局要求而於2020年底前暫停派息。行政總裁祈耀年在「致香港投資者的信」中表示，對有關決定深表歉意，非常明白股息對香港股東的重要性。董事會在較能掌握疫情對經濟的影響後，會重新檢討派息政策。

祈耀年在信中稱，滙豐十分重視股東所給予的支持，絕對不會視之為理所當然。取消派息的要求，反映集團主要監管機構認為疫情對全球的打擊前所未見。在此期間，銀行必須加倍審慎，從而可於現在及長遠為客戶提供支持。

未來會重新檢討派息政策

他強調，值得注意的是，滙豐今年以來的業績保持穩健，集團資本雄厚而且流動性充裕。董事會在較能掌握疫情對經濟的影響後，會重新檢討派息政策。

他又提到，滙豐正努力協助香港的客戶及社區，並不斷檢討及修訂有關援助計劃。滙豐已向從事受疫情影響行業的客戶推出特別支援貸款、為有財務需要的客戶提供延遲償還按揭本金的計劃，並向受市場不明朗因素及供應鏈中斷影響的企業推出新措施，即時紓緩短期資金壓力，金額合共超過300億港元。

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