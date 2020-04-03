【抗疫有法理】WFH期間在家受傷，工傷賠不賠？

▲ 工傷賠償原則不在乎地點，關鍵是僱員是不是在工作期間因工受傷。（資料圖片）

老闆要求員工在家工作,所謂的WFH, 若在家受傷算不算工傷? 按勞保條文，只要是僱員在工作期間因工受傷就獲保障，所以不關乎在公司抑或在家，但員工要證明自己是在家工作期間受傷不容易，「在公司受傷，會有同事看到或者有閉路電視影到，但在家中舉證是有困難的。」執業律師、香港調解仲裁中心主席蘇文傑舉例除非受傷嚴重得要叫「白車」，或者正跟老闆或同事開視像會議時發生而有第三者「目擊」，否則他提議最好立即拍下傷勢照片或影片，紀錄時間及因由，嘗試證明在家工作期間因工受傷。

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但何謂工作期間可以很「爭議」，他接過一個個案，有銀行職員在公司飯堂吃飯「咬崩牙」，保險公司拒保，理由是該職員吃飯時間不屬工作時間，但最後職員勝訴，關鍵是女職員吃飯期間，邊跟銀行經理電話開會，因此被視為工作中，故裁定是工作期間受傷而獲賠償；他又舉例，若有速遞員午飯時間，出外食飯受傷未必有得賠，「若果老闆叫他順路送份文件，即使午飯時間不屬工作時間，但因為幫老闆送文件，也被視為工作期間，受傷的話也大機會獲賠償。」換轉在家工作，「若僱員當時在湊仔，或者跟家人吃飯時受傷，unlikely會有工傷賠。」

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