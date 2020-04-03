【滙豐不派息】梁振英：大家不要信滙豐會遷冊回港

滙豐控股 （00005） 取消派息及停派息之事，引起市場熱議，連前特首梁振英也忍不住要參一腳。先後送三名子女往英國讀書的梁振英在facebook表示，滙豐宣布取消派息之後又有人吹風說有董事和高層建議滙豐回遷香港，「大家不要信」，這是五年來的第二次了。

梁振英指，自己不是匯豐的股東、不是客戶，也不是滙豐競爭對手的非執行董事，亦和滙豐沒有任何來往，而世界上大大小小國家的最大銀行都是本國的銀行，這不僅是商業考慮，更是金融安全和國家安全的考慮，回歸後的香港可能是全世界唯一的例外。

港英政府的財務往來 一直都向滙豐全面傾斜

自港英年代開始，滙豐和渣打 （02888） 兩大銀行的管理層都是英國人，而港英政府的財務往來，一直都向滙豐全面傾斜，兩大「英資」銀行是指定的發鈔銀行，凡此種種都是路人皆見的事實。

內地改革開放之後，滙豐挾著在香港的聲勢，銳意發展內地業務，但又在香港回歸前五年遷冊英國，中國政府和特區政府一直對滙豐寬宏大量，如今滙豐的利潤主要來自香港和中國內地，其次是亞洲其他市場，至於歐美市場，確實是乏善足陳。為什麼一家英國人把持的銀行在香港雄霸市場，反而在西方國家卻敗戰連年？不值得股東反思、不值得董事會反省嗎？

滙豐董事會沒有香港滙豐高管 是英治時期遺留下來的「奉旨」

中國人在滙豐眼裏，只有客戶，只有市場，沒有中國政府，沒有香港特區政府，也沒有值得栽培成為全球性管理人才的中國人員，滙豐董事會至今沒有香港滙豐的高管⋯⋯這一切都是應份的，是英治時期遺留下來的「奉旨」。

滙豐應該在英國註冊或者在香港註冊？單憑這次滙豐聽命於英國政府取消派息就可以看得清楚。宣布取消派息之後又有人吹風說有董事和高層建議滙豐回遷香港，大家不要信，這是五年來的第二次了。

滙豐在中國包括在香港的業務沒有不可被取代的地方

滙豐大賺中國人的錢，但在孟晚舟事件、星火同盟和612基金借用他人在滙豐的戶口等問題上取態如何，大家也是寒天飲冰水，點滴到心頭。今天，滙豐在中國包括在香港的業務沒有不可被取代的地方，「我們沒有必要繼續成為世界上唯一一個由在外國註冊的外『資』銀行主導本地銀行業的金融中心，我們要想問題了。」

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