【港產口罩】PrimeHK口罩日產12萬個　4月6日預售

新冠肺炎肆虐，本地口罩生產商PrimeHK早前宣布在葵涌設廠生產口罩，工廠能容納5條生產線，每條生產線每日產能可達12萬個。PrimeHK亦宣布，將於下周一（4月6日）下午2時進行網上預售，當中50片裝成人外科口罩每盒售價為125港元，每人限購2盒，預期首輪將推出8萬盒預售，售完即止，並預計在5月上旬交付予消費者。

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PrimeHK正在申請香港品質保證局（HKQAA）「醫用防護口罩產品認證計劃」，生產線未來能夠製造合符ASTM 第1及第2級防護標準的三層過濾外科成人口罩。在是次的預售中，將推出設計合符ASTM 第1級防護標準的成人口罩，細菌過濾率（BFE）及粒子過濾率（PFE）達到95%或以上，即口罩能有效過濾微粒及細菌達95%。

位於葵涌的廠房已申請ISO14644-1合規證書，以確保口罩均於無塵、無菌車間內完成生產及包裝工序，室內的濕度、溫度、氣流、塵粒及照明系統等亦會受嚴格監控。

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