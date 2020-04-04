【中國救市】內地今次放水4000億　揭示中小型企營運急若燃眉？

▲ 與3月中旬「普惠金融定向降準」不同，今次定向降準明顯主打中小型銀行，或側面反映中小型公司之營運正急若燃眉

人行收市後宣布，分2次定向降準，合共把存款準備金率下調1個百分點，放水4000億元。事實上，外界雖早預期內地出招放水，但與3月中旬「普惠金融定向降準」不同，今次定向降準明顯主打中小型銀行，或側面反映中小型公司之營運正急若燃眉。

是次降準針對主中小型銀行，包括「農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行」等，背後用意料為人行透過減低相關銀行資金成本，以促使中小型銀行借貸予中小企。

相關文章：【中國救市】人行定向降準放水4000億元人民幣！ 港股短綫或守23000關

相關文章：【香港放水】金管局新5招紓緩中小企現金流壓力 額外釋放逾2000億貸款空間

事實上，部分小型銀行目前存款準備金率已低至7%，若計及是次降準，更將減至6%，乃極低水平。人行在這個情況下依然進一步出招，反映政府挽救中小企之心切。

人行雙管齊下 海嘯後首降超額存款準備金利率

更重要的是，內地降準同時，亦下調超額存款準備金利率，為2008年「金融海嘯」後首次。兩招雙管齊下，進一步印證中央希望刺激中小型銀行放款，以解中小型公司之營運。

眾所周知，4月復活節期間，內地企業出口至西方國家的生意不低，惟隨著肺炎疫情爆發，不少國家已採「封城」及隔離措施，出口商業務勢受打擊，此際獲得資金應急則更見重要。

ING ： 往後結合貨幣和財政政策

按最近公布的3月PMI數據，新出口訂單仍處於低於50的萎縮區間。

經濟前景仍未明朗，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈相信，內地仍將針對小型銀行進一步定向降準，並同時減低7天逆回購利率、1年MLF及LPR；同時結合財政政策，對信貸狀況較弱的公司，推出財政刺激，如減稅降費等。

相關文章：【中小企】林健鋒稱中小企資金鏈斷裂 促金管局救業界

相關文章：【油價走勢】傳俄羅斯已準備減產 紐約期油續升1成 布油見34美元

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析