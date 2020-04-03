【中小企】林健鋒稱中小企資金鏈斷裂　促金管局救業界

▲ 林健鋒指，一旦企業資金鏈斷裂，將引發｢人踩人｣的漣漪效應，從而影響本港就業市場及銀行業。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，本港中小企的營商環境苦不堪言。立法會議員林健鋒聯同多位立法會議員及商會代表，與金管局官員及多家銀行代表會面，建議金管局應與銀行聯手推出應急措施，以紓緩中小企近期的流動資金壓力。金管局及多家銀行均表示認同，並承諾積極研究。

中小企面對資金鏈斷裂問題 進出口及製造業被取消訂單

林健鋒認為，不少中小企均面對資金鏈斷裂問題，金管局有空間將銀行逆周期緩衝資本比率下調，令銀行額外放貸額度增加逾千億元，相信可有效鼓勵銀行進一步放貸，增加市場的流動資金，助中小企渡難關。

他在會上提到，近期大批從事進出口及製造業的中小企正面對被取消訂單、成品貨運被迫延期，導致收入大幅下跌，加上面對租金、薪金及銀行之還款等壓力下，周轉出現前所未見的困難。他擔心一旦企業資金鏈斷裂，將引發｢人踩人｣的漣漪效應，從而影響本港就業市場及銀行業。

林健鋒建議：金管局與銀行溝通 提供還息不還本最少6個月等方案

他建議，金管局與銀行溝通，共同找尋處理方法，包括讓全港中小企客戶的銀行流動資金貸款包括無抵押貸款、貿易融資、機器及車會分期及循環貸款等可｢還息不還本｣最少6個月，紓緩中小企近期的流動資金壓力。同時避免個別銀行收緊貸款，而引致企業資金鏈斷裂風險，穩定市場信心及保持香港銀行體系穩定。

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